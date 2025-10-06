Новый регион, 60 часов геймплея и нелинейный сюжет: спустя 11 лет для Skyrim вышел сюжетный мод Lordbound размером с официальный аддон

Разработчики из Bethesda Game Studios уже давно закончили с выпуском дополнений к The Elder Scrolls V: Skyrim, однако на днях знаковая фэнтезийная RPG получила ещё один аддон. Правда, неофициальный.

Речь идёт о находившейся в разработке 11 лет (за проект взялись в уже далёком 2014 году) у команды Lordbound Team амбициозной сюжетной модификации Lordbound размером с официальное расширение.

События Lordbound разворачиваются в долине Друадах. После 200 лет изоляции регион восстановил разорванную связь с провинциями Скайрим и Хай-Рок, но теперь ему угрожает загадочный рыцарь неизвестного происхождения.

Моддеры обещают «самый большой основной квест, что вы играли в Skyrim», с тремя основными сюжетными линиями. Разработчики отмечают, что принимаемые игроком решения будут иметь последствия для всей долины.

Помимо прочего, в Lordbound заявлено более 60 часов геймплея, 40 новых квестов, 50 подземелий, уникальное оружие, броня и заклинания, полностью озвученные NPC (не ИИ) и оригинальный саундтрек.

Скачать Lordbound можно с Nexus Mods и ModDB. Моддеры устроили «мягкий запуск» — весь основной контент готов, однако озвучка NPC внедрена пока наполовину, а протестировать как следует мод из-за его размеров не получилось (будут баги).

Помимо Lordbound, в 2025 году всё ещё ожидается другая перспективная модификация для Skyrim — фанатский ремейк The Elder Scrolls IV: Oblivion от команды TESRenewal под названием Skyblivion.