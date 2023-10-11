Сегодня 11 октября 2023
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Атмосфера северной глуши и зловещие тайн...
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume

Разработчики из канадской студии Parabole опубликовали трейлер к релизу детективного приключения с элементами выживания Kona II: Brume. Как выяснилось, игра выйдет уже на следующей неделе.

Источник изображений: Parabole

Источник изображений: Parabole

Как уточняется в трейлере, Kona II: Brume появится 18 октября на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Заявлен текстовый перевод на русский.

Kona II: Brume продолжит события оригинальной Kona (2017). Игроки снова выступят в роли частного детектива Карла Фабера (Carl Faubert), расследующего сверхъестественные события в Канаде в 70-х годах прошлого века. На этот раз действие переместится из Северной Канады на Север Квебека. Герой должен раскрыть тайну шахтёрской деревни, оказавшейся отрезанной от остального мира после появления загадочного Тумана (Brume).

Игроки будут исследовать огромную вымышленную провинцию Манастан (Manastan). Им предстоит путешествовать на собачьей упряжке, посещать местные озёра, искать выживших и жертв чудовищной лавины, сражаться на развалинах деревни и заходить в деревянные хижины в поисках ключа к разгадке. Чтобы раскрыть тайну дымки, нарушившей природное равновесие, придётся внимательно изучать найденные предметы, читать письма, документы и дневник Фабера, а также использовать собственные навыки детектива. Хронику приключений будет вести закадровый рассказчик.

В минимальных системных требованиях указаны процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, 12 Гбайт ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580 с 4 Гбайт видеопамяти.

Kona II: Brume
Смотреть все изображения (4)
Смотреть все
изображения (4)

Первая часть Kona была выпущена в марте 2017 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, а в марте 2018-го — на Nintendo Switch. Приключение получило высокие оценки критиков и игроков. Редактор Rock Paper Shotgun Джон Уокер (John Walker) выделил среди достоинств «особую атмосферу» и назвал игру «остроумной, жутковатой, причудливой и интригующей». Журналист Destructoid Стивен Тёрнер (Stephen Turner) похвалил авторов за удачное соединение элементов выживания и детективных механик, а также грамотного использования знаний истории и фольклора.

Рейтинг Kona в Steam на основании 2,2 тыс. обзоров составляет 82 %. Пользователи отметили сходство с Firewatch, The Long Dark и Kholat, выдержанную атмосферу и увлекательный сюжет, однако остались недовольны финалом и скоротечностью игры.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Инди-хит Dave the Diver скоро получит дополнение, которое порадует любителей ночного дайвинга
Высокооценённый рыболовный хоррор Dredge отправит игроков плавать во льдах в сюжетном дополнении The Pale Reach
Ян, снова Ян и Ян: геймплейный трейлер, скриншоты и новые подробности научно-фантастического выживания The Alters от создателей Frostpunk
«Ремейк Quake II, который нам нужен»: игроков впечатлила первая демонстрация геймплея Brutal Quake 2 от автора Brutal Doom
Успешный кооперативный шутер Deep Rock Galactic получит роглайт-ответвление Rogue Core — тизер-трейлер и первые подробности
Мобильные хиты Clash of Clans и Clash Royale вышли на ПК, но есть нюанс
Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Приключение, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: kona ii: brume, parabole, ravenscourt, приключение, симулятор выживания
kona ii: brume, parabole, ravenscourt, приключение, симулятор выживания
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Групповое тестирование 42 видеокарт в Starfield: красный свет «зеленым» GPU 84
Выпуск 28-нм чипов в России планируется освоить к 2027 году, а к 2030-му подоспеет 14-нм техпроцесс 40
Большое обновление Windows 11 — расставляем точки над «i» 40
Cyclotech представил электролёт на катушках вместо пропеллеров 33

© 1997—2023 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Microsoft запустит ИИ-помощника в OneNote в ноябре — он будет создавать списки дел и обрабатывать заметки 6 мин.
Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume 49 мин.
YouTube стал блокировать просмотр видео в Microsoft Edge при активации строгой защиты от отслеживания 56 мин.
Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным 2 ч.
Microsoft под давлением общественности передумала ограничивать хранение фотографий в OneDrive 2 ч.
Adobe показала ИИ-технологию Res-Up для качественного повышения разрешения у видео 4 ч.
Google каждый год платит Apple до $20 млрд, чтобы её поисковик оставался основным на iOS 4 ч.
Штат Юта подал в суд на TikTok за появление у детей зависимости 4 ч.
«Не буду играть, пока не починят»: патч 2.01 сломал пассивные навыки в Cyberpunk 2077, а CD Projekt RED исправлять положение не спешит 5 ч.
Облако CloudMTS признано безопасным для размещения банковских информационных систем 5 ч.
Amkor запустила во Вьетнаме огромный завод по упаковке чипов — он готов к сборке сложных системы из множества чиплетов 43 мин.
Colorful выпустила GeForce RTX 4060 и RTX 4060 Ti со скрытыми разъёмами питания 2 ч.
Acer заявила о росте продаж ноутбуков и ПК в третьем квартале — игровое направление показало себя лучше всех 3 ч.
Глобальный рынок ноутбуков резко вырос во втором квартале, а в 2024 году вернётся к допандемийному уровню 3 ч.
Micron запустила массовое производство DDR5 по самому передовому техпроцессу 1β — скорость до 7200 МТ/с 4 ч.
В России появилась Ассоциация промышленного майнинга 4 ч.
ABB одобрила применение никель-цинковых аккумуляторов ZincFive в своих ИБП 5 ч.
Nokia установила новый рекорд скорости при трансокеанской передаче данных — 800 Гбит/с на одной длине волны 5 ч.
Untether AI выпустила ИИ-ускоритель tsunAImi tsn200 с производительностью 500 TOPS 5 ч.
Магистральный провайдер Lumen свернёт CDN-бизнес и передаст его Akamai 5 ч.