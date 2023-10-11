Атмосфера северной глуши и зловещие тайны в релизном трейлере детективного приключения Kona II: Brume

Разработчики из канадской студии Parabole опубликовали трейлер к релизу детективного приключения с элементами выживания Kona II: Brume. Как выяснилось, игра выйдет уже на следующей неделе.

Как уточняется в трейлере, Kona II: Brume появится 18 октября на ПК (Steam), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S и Nintendo Switch. Заявлен текстовый перевод на русский.

Kona II: Brume продолжит события оригинальной Kona (2017). Игроки снова выступят в роли частного детектива Карла Фабера (Carl Faubert), расследующего сверхъестественные события в Канаде в 70-х годах прошлого века. На этот раз действие переместится из Северной Канады на Север Квебека. Герой должен раскрыть тайну шахтёрской деревни, оказавшейся отрезанной от остального мира после появления загадочного Тумана (Brume).

Игроки будут исследовать огромную вымышленную провинцию Манастан (Manastan). Им предстоит путешествовать на собачьей упряжке, посещать местные озёра, искать выживших и жертв чудовищной лавины, сражаться на развалинах деревни и заходить в деревянные хижины в поисках ключа к разгадке. Чтобы раскрыть тайну дымки, нарушившей природное равновесие, придётся внимательно изучать найденные предметы, читать письма, документы и дневник Фабера, а также использовать собственные навыки детектива. Хронику приключений будет вести закадровый рассказчик.

В минимальных системных требованиях указаны процессор Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen 3 3300X, 12 Гбайт ОЗУ и видеокарта NVIDIA GeForce GTX 970 или AMD Radeon RX 580 с 4 Гбайт видеопамяти.

Kona II: Brume

Первая часть Kona была выпущена в марте 2017 года на ПК (Steam), PlayStation 4 и Xbox One, а в марте 2018-го — на Nintendo Switch. Приключение получило высокие оценки критиков и игроков. Редактор Rock Paper Shotgun Джон Уокер (John Walker) выделил среди достоинств «особую атмосферу» и назвал игру «остроумной, жутковатой, причудливой и интригующей». Журналист Destructoid Стивен Тёрнер (Stephen Turner) похвалил авторов за удачное соединение элементов выживания и детективных механик, а также грамотного использования знаний истории и фольклора.

Рейтинг Kona в Steam на основании 2,2 тыс. обзоров составляет 82 %. Пользователи отметили сходство с Firewatch, The Long Dark и Kholat, выдержанную атмосферу и увлекательный сюжет, однако остались недовольны финалом и скоротечностью игры.