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Bloober Team анонсировала для Layers of Fear загадочное сюжетное дополнение — оно выйдет в этом месяце и будет полностью бесплатным

Пока игроки ждут новостей о ремейке Silent Hill 2, разработчики из польской студии Bloober Team подготовили приятный сюрприз для пользователей своего психоделического хоррора Layers of Fear.

Источник изображения: Steam (ZackLee)

Источник изображения: Steam (ZackLee)

Как стало известно, все владельцы Layers of Fear в самое ближайшее время получат новую сюжетную главу игры, причём совершенно бесплатно. Как она называется и о чём повествует, студия не уточнила.

Релиз бесплатного дополнения к Layers of Fear ожидается уже 24 октября текущего года. Упомянутая дата выбрана не случайно — в этот день Bloober Team будет отмечать своё 15-летие.

Одновременно с анонсом Bloober Team представила три скриншота из будущего дополнения и оставила недвусмысленный намёк на его содержание: «Свет, камера, мотор!» (Lights! Camera! Action!).

Скриншоты новой главы Layers of Fear (источник изображений: Bloober Team)
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Напомним, Layers of Fear представляет собой компиляцию оригинальной Layers of Fear (плюс Inheritance) и Layers of Fear 2 с дополнительными сюжетными главами и обновлённым геймплеем.

Layers of Fear вышла в июне текущего года на PC (Steam, Epic Games Store), PlayStation 5, Xbox Series X и S. Игра получила смешанные оценки в прессе (от 72 до 75 % на Metacritic) и «в основном положительные» (76 %) отзывы в Steam.

Параллельно с дополнением к Layers of Fear команда Bloober разрабатывает ремейк культового хоррора Silent Hill 2. Возросшая закулисная активность на странице в Steam предполагает, что свежих новостей о проекте долго ждать не придётся.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Ужастик, Анонс, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation,
Теги: layers of fear, bloober team, хоррор
layers of fear, bloober team, хоррор
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