Sony раскрыла, когда на PS5 появится функция облачного стриминга игр

Вслед за прошедшим летом публичным тестированием Sony Interactive Entertainment объявила, когда именно позволит подписчикам PlayStation Plus Premium транслировать игры из облака на PS5 без необходимости загружать их на консоль.

Как стало известно, SIE будет запускать функцию поэтапно, в зависимости от региона: в Японии облачный стриминг игр на PS5 появится 17 октября, в Европе —23 октября, а в Северной Америке — 30 октября.

Компания также привела список стран, где облачный стриминг через PS Plus Premium будет доступен:

Австрия;

Бельгия;

Болгария;

Великобритания;

Венгрия;

Германия;

Греция;

Дания;

Ирландия;

Испания;

Италия;

Канада;

Люксембург;

Нидерланды;

Норвегия;

Польша;

Португалия;

Республика Кипр;

Румыния;

Словакия;

Словения;

США;

Финляндия;

Франция;

Хорватия;

Чехия;

Швейцария;

Швеция;

Япония.

Что касается доступных для облачной трансляции игр, то на запуске функции выбор будет ограничен избранными проектами (в будущем обещают «сотни») из библиотек PS Plus Game Catalog и пробных версий, а также среди вышедших на PS5.

В качестве примера Sony приводит:

Пользователям потоковой передачи обещают поддержку высоких разрешений (от 720p до 4K), доступ к дополнениям и внутриигровым покупкам, возможность делать скриншоты и записывать до трёх минут видео.

Одновременно Sony также раскрыла октябрьскую подборку новых игр для каталога PS Plus Game Catalog, доступного подписчикам Extra и Premium (Deluxe). В линейку вошли Gotham Knights, Disco Elysium, Alien: Isolation и другие проекты.