Спутниковая связь SpaceX Starlink появится на обычных смартфонах для передачи текста, голоса и файлов

На официальном сайте спутникового оператора Starlink компании SpaceX появился раздел, посвящённый будущему сервису Direct to Cell. Он позволит отправлять через спутники текстовые и голосовые сообщения, а также файлы с обычных смартфонов с поддержкой 4G LTE.

Планы запуска сервиса для обмена сообщениями через спутник компания озвучила ещё в 2022 году. Тогда предполагалось, что сервис заработает в 2023-м при поддержке сотового оператора T-Mobile. Однако теперь запуск Direct to Cell запланирован на 2024 год для текстовых сообщений, а в 2025 году у сервиса должна появиться поддержка передачи голосовых сообщений. В 2025 году к сервису также планируют подключить IoT-устройства.

Информации о новом сервисе Starlink пока мало. Как пишет портал PCMag, Direct to Cell будет аналогичен спутниковой связи компании AST SpaceMobile. Сервис последней, который планируется запустить в следующем году, будет предоставлять возможность передачи сигнала связи 4G LTE со спутников на обычные смартфоны, не обладающие какими-либо аппаратными и программными модификациями.

«Сервис Direct to Cell будет работать с обычными LTE-смартфонами. Для передачи текста, голоса и данных не потребуются какие-либо аппаратные или программные модификации устройств, а также установки специальных приложений», — сообщает страница будущего спутникового сервиса SpaceX.

Отмечается, что перед запуском Direct to Cell компании нужно будет получить разрешение Федеральной комиссии по связи США. SpaceX уже обращалась к регулятору, чтобы тот выделил для неё определённый диапазон радиочастот. Инициатива компании по созданию спутникового сотового сервиса столкнулась с критикой со стороны оператора Dish Network, а также партнёра Apple, компании Globalstar.

Для работы сервиса Direct to Cell компания SpaceX оснастит часть спутников Starlink «продвинутым модемом eNodeB». В результате аппараты превратятся «в космические базовые станции, аналогичные тем, что используются для роуминга». SpaceX также хочет привлечь партнёров среди сотовых операторов для поддержки сервиса Direct to Cell.