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Xerox окончательно ушла из России — российское подразделение продано местному руководству

Корпорация Xerox прекратила своё официальное присутствие в России, продав своё российское подразделение местному руководству. Теперь общество с ограниченной ответственностью «Ксерокс (СНГ)» продолжит работать в качестве независимой организации, а также вскоре сменит название.

Источник изображения: livemint.com

Источник изображения: livemint.com

«Корпорация Xerox завершила работу в России и продала российский бизнес местному руководству. ООО "Ксерокс (СНГ)" продолжает работать как независимая организация, в ближайшее время сменит название и не будет связано с корпорацией Xerox», — сказано в сообщении компании.

Согласно имеющимся данным, в результате завершения сделки сотрудники российского подразделения Xerox сохранят свои рабочие места. ООО «Ксерокс (СНГ)» будет осуществлять сервисное обслуживание своих клиентов, продолжит оказывать услуги по управлению печатной инфраструктурой и заниматься автоматизацией бизнес-процессов, а также поставками бумажной продукции и специальных материалов.

«Наша компания развивается в новых условиях. Мы будем не только осуществлять полноценную поддержку в рамках текущих контрактов, но и запускать в России новые проекты, предлагая клиентам и партнёрам самые эффективные решения для цифровой трансформации бизнеса», — рассказал президент ООО «Ксерокс (СНГ)» Антон Бородихин.

Напомним, американская компания Xerox, занимающаяся производством печатающих и цифровых копировальных устройств, объявила о прекращении поставок своей продукции в Россию в марте прошлого года. Тогда руководство компании заявило, что Xerox в России и Украине имеет отдельные юридические лица и оба представительства не приносят значительных доходов. Поскольку Xerox следит за соблюдением санкций западных стран, компания приняла решение о прекращении бизнеса в России.

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Рубрики: Новости Hardware, принтеры, принт-серверы, сканеры, копиры, МФУ,
Теги: xerox, россия, санкции
xerox, россия, санкции
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