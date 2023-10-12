В России начались продажи TWS-наушников realme Buds Air 5 с мощным шумоподавлением и Buds T300 с глубокими басами

Компания realme объявила о старте продаж в России беспроводных наушников Buds Air 5 и Buds T300. Первые отличаются очень эффективной системой шумоподавления, вторые обеспечивают максимально насыщенные и глубокие басы, а также предлагают автономность до 40 часов.

В составе realme Air 5 используются титановые 12,4-мм драйверы. Наушники оснащены двухъядерным процессором и сверхширокополосной системой шумоподавления с частотным диапазоном 4000 Гц, что на 33 % больше, чем у предыдущего поколения. Наушники способны справиться с шумом до 50 дБ.

Система шумоподавления автоматически адаптируется к конкретной шумовой среде и имеет три уровня интенсивности работы: умеренную, среднюю и максимальную. Каждый наушник realme Air 5 оснащён тремя микрофонами — передне- и задненаправленным, а также разговорным, что позволяют извлекать и усиливать человеческий голос, отфильтровывая окружающий шум и гарантировать хорошую слышимость во время звонков вне зависимости от окружающей среды.

Новинка также предлагает поддержку режима низкой задержки в 45 мс, что может приглянуться геймерам. К источнику звука realme Buds Air 5 подключаются по протоколу Bluetooth 5.3. Для realme Buds Air 5 заявляется степень защиты IPX5 (полная защита от пота).

В Беспроводные наушники realme Buds Air 5 обладают продолжительным временем автономной работы до 38 часов с учётом чехла-зарядки. Производитель отмечает, что всего 10 минут пребывания в чехле хватит, чтобы пользоваться наушниками ещё на протяжении 7 часов.

В свою очередь наушники realme Buds T300 отличаются глубокими басами с чёткими средними и высокими частотами, что обеспечивается благодаря титановому динамическому 12,4-мм бас-драйверу. По сравнению с предыдущим поколением наушников площадь вибрации была увеличена на 24 %. Титановая диафрагма обеспечивает высокую чистоту воспроизведения музыки, а неодимовые магниты N52 обладают повышенной чувствительностью.

Время работы наушников составляет до 8 часов. Оно увеличивается до 40 часов при использовании зарядного футляра. Всего 10 минут быстрой зарядки достаточно для работы наушников в течение 7 часов. Для самих наушников заявляется влагозащита IP55 (защита от брызг).

Realme Buds T300 тоже оснащены системой активного шумоподавления. В её состав входят четыре микрофона. Компания заявляет, что для данного ценового сегмента эффективность системы шумоподавления у Buds T300 является максимальной и составляет 30 дБ. Наушники имеют поддержку игрового режима с низкой задержкой звука в 50 мс, а также поддерживают пространственный звуковой эффект. Для его работы необходимо использовать приложение realme Link.

В продаже realme Buds Air 5 доступны в белом и синем цветах. Производитель оценил их в 7499 рублей. Модель наушников realme Buds Т300 предлагается в белом и чёрном цветах по цене 4499 рублей.