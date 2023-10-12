Разработчики Forgive Me Father 2 показали 10 минут истребления сектантов в осквернённом соборе и рассказали, что войдёт в игру на старте раннего доступа

В преддверии уже скорого запуска в раннем доступе лавкрафтианского ретрошутера Forgive Me Father 2 издательство Fulqrum Publishing и студия Byte Barrel поделились новыми кадрами геймплея и рассказали, чего ждать от стартовой версии.

События сиквела развернутся в навеянном творчеством Говарда Лавкрафта (Howard Lovecraft) зловещем мире, где безумие никогда не дремлет. Игрокам достанется роль священника из Forgive Me Father, который пытается найти путь к спасению.

Новый геймплейный ролик Forgive Me Father 2 длится 10 минут и демонстрирует прохождение пятого уровня игры — «Собор» (Cathedral). Истребление полчищ полоумных сектантов проходит под мрачный саундтрек.

На старте раннего доступа разработчики Forgive Me Father 2 обещают 10 разнообразных локаций: от истерзанных войной окопов и вилл с привидениями до упоминавшегося осквернённого собора.

Вдобавок к библии в распоряжении игрока будет десять видов оружия (нож, топор, револьвер, пистолет, помповый и двуствольный дробовики, винтовка, гранатомёт, миномёт и ракетница), а также четыре безумия (спецспособности):

«Сопротивление» — снижает урон от врагов, делая игрока практически неуязвимым;

«Ускорение» — повышает скорострельность и скорость перезарядки;

«Высасывающий жизни» — получаемый урон частично восстанавливает здоровье;

«Могущество» — увеличивает наносимый по врагам урон, но не «бесплатно».

Помимо прочего, для Forgive Me Father 2 заявлена расширенная система безумия, улучшенные анимации, комиксовый визуальный стиль и «забойный» саундтрек. Среди поддерживаемых языков пока указан только английский.

Ранний доступ Forgive Me Father 2 стартует уже 19 октября на ПК (Steam, Epic Games Store, GOG). В сервисе Valve до дня релиза можно опробовать бесплатную демоверсию, включающую первые два уровня.