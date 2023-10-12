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Глава Activision Blizzard рассказал подчинённым о будущем с Microsoft и намекнул на возрождение Guitar Hero

Сделка по поглощению игрового издателя Activision Blizzard корпорацией Microsoft может быть закрыта уже завтра, и в преддверии этого события глава игровой компании Бобби Котик (Bobby Kotick) провёл встречу с её работниками, пишет Windows Central. Он высказался о Microsoft, упомянул стартап Neuralink Илона Маска (Elon Musk) и даже намекнул на возрождение Guitar Hero.

Источник изображения: activisionblizzard.com

Источник изображения: activisionblizzard.com

Котик несколько раз назвал корпоративную культуру Activision Blizzard «волшебной» и «особенной», а также выразил уверенность, что Microsoft заинтересовалась игровым издателем в том числе из-за этого, и что новый владелец поддержит коллектив из 15 тыс. новых сотрудников в продвижении вперёд. Аудитория проектов Activision Blizzard составляет 400 млн человек в 190 странах мира, и сотрудники компании, уверен её глава, ощущают эту ответственность.

Будущее Activision Blizzard в техническом аспекте он связал с искусственным интеллектом, но отметил, что сохраняется необходимость сотрудничать с актёрами и сценаристами. Одним из перспективных направлений господин Котик также назвал нейроинтерфейсы и упомянул стартап Neuralink Илона Маска, который, возможно, даст людям новый способ взаимодействия с видеоиграми — «более интуитивной» средой по сравнению с кинематографом и другими развлекательными медиа. Когда-нибудь люди смогут взаимодействовать с объектами на экране вообще без традиционного контроллера, на смену которому придёт Neuralink, наушник, гарнитура или какой-то иной сенсор. Перспективные проекты разрабатывает подразделение Microsoft Research — Котик даже намекнул на возможное возвращение Guitar Hero.

Важным направлением являются и мобильные игры, которые эволюционировали из нишевого увлечения в глобальное явление. Глава Xbox Фил Спенсер (Phil Spencer) неоднократно говорил, что Microsoft стремится охватить все 2 млрд геймеров в мире, и мобильный сегмент тоже входит в эту стратегию. Ещё одной ключевой тенденцией являются решения, направленные на повышение доступности игр — например, технология ИИ-графики DLSS, которая открывает доступ к визуальным эффектам, традиционно связываемым с дорогими игровыми настольными ПК и ноутбуками.

Источник изображения: Microsoft

Источник изображения: Microsoft

У Microsoft и Activision Blizzard, по мнению Бобби Котика, схожие цели — в первую очередь это касается онлайн-игр. Но новый актив позволит софтверному гиганту восполнить один из крупнейших недостатков Xbox: Microsoft запоздала с выходом в консольный сегмент, а её главные конкуренты сейчас пожинают плоды популярнейших франшиз, история которых насчитывает не один десяток лет — ещё с восьмидесятых годов. Даже Activision Blizzard из-за обостряющейся конкуренции всё труднее удаётся удерживать лидерство с такими проектами как Call of Duty. Разработчику приходится учитывать все последние тенденции: особенности в предпочтениях современных пользователей, появление новых рынков и атаки со стороны гигантов в мобильном сегменте — со всеми этими проблемами теперь придётся справляться Microsoft.

Ценным активом Microsoft является Xbox Game Pass: в сфере развлечений играм противопоставляются потоковые службы и социальные сети; а в игровой отрасли Microsoft придётся сломить дуополию Apple и Google на мобильных платформах. Вероятно, отрасль захлестнёт волна инноваций, подобная истории с платформой Steam, которая существенно преобразила сегмент ПК. Microsoft делает ставку на ИИ, не пока неясно, какую роль он сыграет здесь.

Наконец, почивать на лаврах ещё рано, уверен господин Котик: геймеры хотят, чтобы Call of Duty и World of Warcraft стали лучше, а StarCraft и Guitar Hero возродились. При этом Xbox придётся обеспечить пользователям полноценный поток высококачественного контента: их ожидания высоки, а конкуренция за время и деньги ещё никогда не была настолько жёсткой. Есть реальные возможности достичь многого, но не менее реальны и проблемы на горизонте.

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Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: activision blizzard, microsoft, слияние
activision blizzard, microsoft, слияние
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