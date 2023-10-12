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Нейросеть YandexGPT 2 успешно сдала ЕГЭ по литературе

Разработанная «Яндексом» большая языковая модель YandexGPT 2 справилась с несколькими вариантами ЕГЭ по литературе, получив усреднённую оценку 55 баллов. Это выше минимального порога, необходимого для поступления в вуз (40 баллов) и близко к средней оценке (64 балла), которую получают российские школьники, когда выбирают данный предмет и специально готовятся к экзамену.

Источник изображений: «Яндекс»

Источник изображений: «Яндекс»

ЕГЭ по литературе содержит несколько испытаний разного рода: вопросы на эрудицию, а также задания для оценки стиля письма и творческих способностей. Для нейросети это непростая задача, но YandexGPT 2 выдержала все испытания: в первой части экзамена она проанализировала произведение и ответила на вопросы о нём, а во второй — написала сочинение на предложенную тему.

В рамках испытания специалисты «Яндекса» получили в Московском центре непрерывного математического образования варианты настоящего ЕГЭ по литературе, которые использовались на тренировочных экзаменах с 2021 по 2023 гг., и удостоверились, что в массиве использованных при обучении YandexGPT 2 данных ответов на эти вопросы нет. Таким образом, нейросеть работала с заданиями наравне с любым школьником, выбирая предложенные варианты и генерируя ответы на открытые вопросы. Проверку проводили официальные эксперты ЕГЭ по литературе.

Разница между сдающими ЕГЭ школьниками и YandexGPT 2 в том, что первые специально готовятся к сдаче, то есть погружаются в специфику предмета, тогда как нейросеть работала скорее экспромтом — схожим образом сдаёт школьные экзамены взрослый человек, опираясь только на накопленные знания. Стандартным способом проверки нейросетей является тест MMLU (Massive Multitask Language Understanding) — он включает вопросы из 57 областей, но не предусматривает оценки ответов на открытые вопросы или написания творческих заданий. Поэтому в «Яндексе» остановились на ЕГЭ по литературе.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: яндекс, yandexgpt, егэ
яндекс, yandexgpt, егэ
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