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Свежий тизер «Смуты» позволяет оценить текущее состояние исторического ролевого экшена

Студия Cyberia Nova опубликовала новый тизер своего исторического ролевого экшена «Смута», основанного на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году». Видеоролик появился в официальной группе «ВКонтакте».

Источник изображения: Cyberia Nova

Источник изображения: Cyberia Nova

Представленное видео даёт понять, в каком сейчас состоянии находится «Смута». За 43 секунды авторы успели продемонстрировать атмосферные локации, работу огнестрельного оружия, различные погодные эффекты и контактные бои с применением холодного оружия (мечей, шашек, алебард).

С помощью короткой геймплейной «нарезки» сотрудники Cyberia Nova также показали дизайн городов и степень проработки доспехов у разных социальных групп. Наконец, тизер дал понять, как в «Смуте» выглядят домашние животные.

В комментариях под роликом в социальной сети «ВКонтакте» пользователи хвалят команду за уровень проработки деталей и общую аутентичность. А вот анимации персонажей в ближних боях стали основной причиной для недовольства.

Релиз «Смуты» должен состояться в начале 2024 года эксклюзивно на ПК (VK Play). Разработчики пока даже «не обсуждают» расширение платформенной географии проекта.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Боевик,
Теги: смута, cyberia nova, ролевой экшен
смута, cyberia nova, ролевой экшен
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