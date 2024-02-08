Прощай, «Почта» и «Календарь»: Microsoft переведёт пользователей Windows 11 на Microsoft Outlook

К концу 2024 года Microsoft планирует прекратить поддержку приложений «Почта» и «Календарь» и удалить их из Windows 11. Этот шаг подразумевает исключение приложений даже из Microsoft Store и прекращение выпуска соответствующих обновлений. Данное решение Microsoft является частью стратегии компании по переориентации пользователей на использование Microsoft Outlook.

Microsoft планирует активно информировать своих пользователей о необходимости миграции на Microsoft Outlook. В ближайшее время в приложениях «Почта» и «Календарь» начнут появляться соответствующие всплывающие уведомления. Кроме того, все новые устройства, работающие под управлением Windows 11 и выпущенные в 2024 году, будут оснащены Microsoft Outlook в качестве основного средства для работы с электронной почтой и календарём, подчёркивая стратегическое направление движения Microsoft к единой коммуникационной платформе.

До наступления указанного срока пользователи всё ещё смогут пользоваться «Почтой» и «Календарём», при условии, что эти приложения уже установлены на их устройствах. Однако стоит подчеркнуть, что после окончания 2024 года обновления безопасности и исправления ошибок для этих приложений будут полностью прекращены, что несомненно повысит риски для безопасности пользовательских данных.

Мнения среди пользователей по поводу предстоящего перехода на Microsoft Outlook разделились. Некоторые из них встретили эти изменения с оптимизмом, заинтересовавшись возможностями обновлённого интерфейса и функциональностью Outlook. В то же время, другая часть аудитории выразила недовольство, предпочитая оставаться верными привычным приложениям. Переход на новую платформу неизбежно потребует времени на адаптацию и может привести к временным неудобствам для пользователей, привыкших к функциональности и интерфейсу «Почты» и «Календаря».

Инициатива Microsoft по избавлению от «Почты» и «Календаря» и перевода пользователей на Microsoft Outlook отражает общую тенденцию в индустрии к созданию интегрированных и унифицированных сервисов. Этот шаг направлен на предоставление пользователям расширенного набора инструментов для эффективной работы с электронной почтой и планирования задач в едином приложении. Однако успех этой стратегии будет зависеть от готовности пользовательского сообщества к изменениям и его способности адаптироваться к новому программному окружению.