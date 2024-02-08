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Disney купит часть Epic Games за $1,5 млрд и создаст развлекательную и игровую вселенную

Медиакорпорация The Walt Disney Company объявила, что выкупит акции студии Epic Games на сумму $1,5 млрд для создания новой игровой и развлекательной вселенной, связанной с Fortnite.

Источник изображения: Epic Games

Источник изображения: Epic Games

Сообщается, что эта новая вселенная предложит потребителям различные способы играть, смотреть, покупать и взаимодействовать с контентом, персонажами и историями от Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Avatar и так далее.

Как именно будет работать интеграция с Fortnite, не уточняется, но Disney говорит, что игроки смогут «создавать собственные истории и опыт», «показывать своё увлечение в фирменном стиле Disney» и делиться контентом.

По мнению The Verge, новая инициатива Disney напоминает недавнюю коллаборацию Fortnite и LEGO, в рамках которой внутри игры появилось приключенческое выживание с LEGO-графикой.

Генеральный директор Disney Боб Айгер (Bob Iger) отметил, что анонсированное сотрудничество знаменует крупнейшее вложение компании в игровую индустрию и предложит значительные возможности для роста и расширения.

Стоит отметить, что это далеко не первое партнёрство Disney и Fortnite. За последние годы в королевскую битву заглядывали самые разные диснеевские персонажи, а в 2020-м в проекте даже прошёл целый тематический сезон Marvel.

Fortnite базируется на Unreal Engine 5 и доступна условно-бесплатно. Королевская битва вышла на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, S, Switch и Android. Сроки запуска новой вселенной не уточняются, но, судя по тизеру, ждать осталось недолго.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер, Игры для Android, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: fortnite, epic games, the walt disney company, королевская битва
fortnite, epic games, the walt disney company, королевская битва
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