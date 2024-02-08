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«Мы ждали 20 лет, подождём ещё пару месяцев»: релиз Homeworld 3 опять перенесли

Не успели игроки нарадоваться выходу демоверсии Homeworld 3, как разработчики из канадской студии Blackbird Interactive (Hardspace: Shipbreaker) вновь огорчили их новостью об очередном переносе амбициозной космической стратегии.

Источник изображений: Blackbird Interactive

Источник изображений: Blackbird Interactive

Напомним, Homeworld 3 ожидалась к релизу ещё в конце 2022 года, однако сначала премьеру отложили на первую половину 2023-го, затем на февраль 2024-го, а до недавнего времени выход ожидался 8 марта 2024-го.

Как стало известно, Homeworld 3 поступит в продажу на два месяца позже ожидаемого — 13 мая 2024 года. Ранний доступ для предзаказавших издание Fleet Command, таким образом, сдвигается на 10 мая. Игра выйдет в Steam и EGS.

Дополнительное время позволит разработчикам внести финальные штрихи и удостовериться, что Homeworld 3 соответствует заданному командой уровню качества, который заслуживают фанаты.

Полный текст обращения разработчиков

Полный текст обращения разработчиков

Очередной перенос стал результатом двух факторов: во-первых, отзывов пользователей об упомянутом демо, а, во-вторых, обратной связи сформированной недавно команды тестировщиков полноценной игры.

Напоследок разработчики поблагодарили заждавшихся фанатов: «Сказать, что вы, сообщество игроков, терпеливо ждали следующую часть, было бы преуменьшением, и мы глубоко признательны за это».

В комментариях к анонсу (по крайней мере, в X) поклонники сходятся во мнении, что на фоне двух десятков лет ожиданий новая задержка выглядит незначительной. «Мы ждали 20 лет, подождём ещё пару месяцев», — считает Amarhaak.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Стратегия, Анонс,
Теги: homeworld 3, blackbird interactive, gearbox publishing, стратегия
homeworld 3, blackbird interactive, gearbox publishing, стратегия
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