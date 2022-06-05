Hardspace: Shipbreaker — поэзия рутинного труда. Рецензия

Жанр Симулятор утилизатора Издатель Focus Entertainment Издатель в России Нет Разработчик Blackbird Interactive Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 3 1300X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 380, 4 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700 3,2 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 980 Ti / AMD Radeon RX Vega 56 Дата выхода 24 мая 2022 года (ПК), дата выхода на Xbox и PS будет объявлена позже Возрастной ценз От 13 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox One, PS4, обратная совместимость с Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

Играли на PC

Есть в проектах, посвящённых будням простых работяг, своя романтика. И это не героизированные приключения бравых суперсолдат или несокрушимых сверхлюдей, но ежедневные перипетии, что куда ближе к нашей повседневной жизни. Это и создаёт невероятную вовлеченность в игровой процесс подобных произведений: вытаскиваем ли мы грузовики из грязевых ловушек в SnowRunner; крутим ли баранку в роли дальнобойщика из Euro Truck Simulator; очищаем ли помещения космической станции после очередной фантастической резни в Viscera Cleanup Detail. Или вот, например, разбираем на лом корабли на орбите Земли.

⇡#Работа не лом — в космос не улетит

На дворе двадцать четвёртый век, а сложную и опасную работу всё ещё выполняют люди, потому что это значительно выгоднее для кошелька корпорации. Вот и мы оказались таким специалистом-винтиком, которому день за днём, в одних и тех же декорациях предстоит разбирать разномастные космические судна: забитую до отказа дорогими компонентами экзолабораторию, грузный буксир или вместительный станционный челнок.

Разумеется, ни одна смена не обойдётся без верного набора инструментов. С помощью резака мы разбираем обшивку и аккуратно выпиливаем компоненты, гарпуном можем стремительно притягиваться к кораблю или же взаимодействовать с отпиленными частями судна. И, конечно, как же на такой работе без самого тонкого и изысканного инструмента — взрывчатки! Вот уж её действительно стоит использовать с умом — ведь неверно установленный заряд может не только привести к порче дорогих частей корабля, но и отправить нас «к звёздам».

Едва ли удастся с первого раза выполнить свою работу на высоком профессиональном уровне. Для начала предстоит поднатореть, набить руку, и методом проб и горьких ошибок обучиться тонкому ремеслу резчика, и, конечно, постичь тончайшие нюансы обращения с экипировкой. Скажем, выяснить опытным путём, что не обязательно сразу резать корпус судна, ведь есть входной шлюз. Или, к примеру, улетев в очередной раз за пределы станции, понять, что тормоза в нашем скафандре предусмотрены не просто так. И, конечно, моё главное личное открытие: набить корабль подрывными зарядами изнутри в расчёте на то, что он разлетится по сторонам прямо в утилизационные отсеки (что в моей голове звучало как план), возможно, не такая уж и блестящая идея. На практике любая ошибка работяги-экспериментатора приведёт лишь к финансовым потерям корпорации, которые будут компенсированы за его же счёт.

Однако со временем — и спустя десяток неудачных рабочих смен — наконец произойдёт постижение многих аспектов ремесла. Мы начнём понимать устройство кораблей, знать расположение топливных баков, станем с умом применять расходные материалы и отличать дорогие панели от низкопробного лома. С этими знаниями можно вновь перейти к экспериментам, придумывая свои хитрые манипуляции и неочевидные способы делать работу лучше. Ведь иначе, как и в жизни, есть риск утонуть в вязкой рутине.

⇡#В игру как на работу!

Проявлять чудеса находчивости и инженерного рационализаторства предстоит в нескольких общих режимах, что определяют сложность и степень реализма Hardspace: Shipbreaker. Например, в самом суровом варианте у нас не будет дополнительных жизней (клонов-дубликатов) и, если из-за неловкого манёвра нас утянет в отсек переработки, то всю игру придётся начинать сначала. В режиме чуть помягче предусмотрено тридцать возможных возрождений, что даёт право на ошибку (точнее — на тридцать ошибок), а самый же медитативный способ играть, именуемый «работа в своё удовольствие», позволяет исполнять свои обязанности сколько угодно и в удобном темпе. «Стандартный» же режим с бесконечными жизнями, но ограничением по времени на смену, мне показался самой сбалансированной опцией — золотой серединой между непрощающим реализмом и совсем уж расслабляющим нарезанием кораблей.

Кроме выбора общих принципов игрового процесса, предстоит определиться и с тем, как мы собираемся трудиться: в «карьере», «свободной игре» или в режиме «С.П.О.Р.Т. для резчиков». В первом мы оказываемся в роли простого работяги, что изрядно задолжал корпорации Lynx. Бедолага вынужден последовательно отрабатывать внушительный долг, разбирая один корабль за другим, постепенно улучшая экипировку и вылезая из глубокой долговой ямы. Сильной драматургии и головокружительного сюжета здесь, конечно, ждать не стоит, но колкая сатира на корпоративную культуру присутствует в полной мере.

Свободный же режим предлагает более гибкую и настраиваемую игру, где мы можем выбрать любое судно из каталога. А любители посоревноваться в утилизаторском ремесле наверняка будут рады опции «С.П.О.Р.Т. для резчиков», где скорость и качество работы определяют место в глобальной рейтинговой таблице. А вот поработать в космосе бок о бок с другом (или незнакомцем из Сети), увы, не получится.

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Несмотря на то, что Hardspace: Shipbreaker можно назвать качественным и необычным проектом, порекомендовать его всем и каждому довольно сложно. Это — весьма своеобразный симулятор для усидчивых, требующий времени, прежде чем вы начнёте получать от него хоть какое-то удовольствие. Но если вам действительно по душе проекты, вознаграждающие за дотошность и воспевающие простой труд обыкновенных людей (даром что в космосе), то Hardspace: Shipbreaker вам непременно понравится.

Достоинства:

временами сложный, а временами медитативный, но, в целом, занятный игровой процесс с уймой тонкостей;

неплохая сатира на современную корпоративную культуру.

Недостатки:

здешние игровые механики далеко не всем придутся по душе.

Графика Общее визуальное воплощение получилось достойным. Особенно хочется отметить, насколько внимательно и подробно проработаны интерьеры кораблей — военных ли, грузовых или научных. Другая удача: локальные индустриальные «красоты», что прекрасно контрастируют с масштабным фоном безграничного космоса, живописным видом на Землю и Луну. Звук Однозначно удались эффекты взаимодействия предметов с поверхностями и взрывы в космическом вакууме — глухие, еле слышимые колебания звуковых волн отлично передают атмосферу работы в условиях космоса. В остальном игра тоже звучит качественно, хотя звенящий железными нотами «промышленный» саундтрек кажется неуместно зловещим. Одиночная игра Занятный симулятор космического уборщика, который точно придётся по душе ценителям размеренного, но в то же время сложного в мелочах игрового процесса. Оценочное время прохождения Зависит от вашего личного отношения к подобным проектам: одни не выдержат и пары смен, другие могут пропасть и на добрую сотню часов, аккуратно и скрупулёзно разбирая одно судно за другим и увлечённо совершенствуясь в этом необычном ремесле. Коллективная игра Не предусмотрена, если не считать режима испытаний с общей рейтинговой таблицей. А ведь кооперативный разбор кораблей на лом тут так и напрашивается. Общее впечатление Занятный, но всё же нишевый проект, вполне способный отпугнуть своими специфическими механиками. Но если всё же дать игре шанс, то и эмоциональная награда будет щедрой.

Оценка: 8,0/10

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