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Hardspace: Shipbreaker — поэзия рутинного труда. Рецензия

 
Симулятор утилизатора Hardspace: Shipbreaker покинул орбиту раннего доступа и вышел в пространство полноценного релиза. Само описание звучит довольно причудливо, да и на поверку проект оказывается достаточно необычным и богатым нестандартными механиками. А вот насколько в принципе интересна роль нарезчика кораблей — расскажем в нашей рецензии
⇣ Содержание
Жанр Симулятор утилизатора
Издатель Focus Entertainment
Издатель в России Нет
Разработчик Blackbird Interactive
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 3 1300X 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 770 / AMD Radeon R9 380, 4 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система 10 / 11
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700 3,2 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 980 Ti / AMD Radeon RX Vega 56
Дата выхода 24 мая 2022 года (ПК), дата выхода на Xbox и PS будет объявлена позже
Возрастной ценз От 13 лет
Локализация Текст
Платформы PC, Xbox One, PS4, обратная совместимость с Xbox Series X, Xbox Series S, PS5
Официальный сайт

Играли на PC

Есть в проектах, посвящённых будням простых работяг, своя романтика. И это не героизированные приключения бравых суперсолдат или несокрушимых сверхлюдей, но ежедневные перипетии, что куда ближе к нашей повседневной жизни. Это и создаёт невероятную вовлеченность в игровой процесс подобных произведений: вытаскиваем ли мы грузовики из грязевых ловушек в SnowRunner; крутим ли баранку в роли дальнобойщика из Euro Truck Simulator; очищаем ли помещения космической станции после очередной фантастической резни в Viscera Cleanup Detail. Или вот, например, разбираем на лом корабли на орбите Земли. Вид на родную Землю завораживает, но нам тут не за созерцание платят

Вид на родную Землю завораживает, но нам тут не за созерцание платят

#Работа не лом — в космос не улетит

На дворе двадцать четвёртый век, а сложную и опасную работу всё ещё выполняют люди, потому что это значительно выгоднее для кошелька корпорации. Вот и мы оказались таким специалистом-винтиком, которому день за днём, в одних и тех же декорациях предстоит разбирать разномастные космические судна: забитую до отказа дорогими компонентами экзолабораторию, грузный буксир или вместительный станционный челнок.

Разумеется, ни одна смена не обойдётся без верного набора инструментов. С помощью резака мы разбираем обшивку и аккуратно выпиливаем компоненты, гарпуном можем стремительно притягиваться к кораблю или же взаимодействовать с отпиленными частями судна. И, конечно, как же на такой работе без самого тонкого и изысканного инструмента — взрывчатки! Вот уж её действительно стоит использовать с умом — ведь неверно установленный заряд может не только привести к порче дорогих частей корабля, но и отправить нас «к звёздам».

Сканер, работающий в разных спектрах, позволяет лучше спланировать рабочий процесс и, по возможности, избежать порчи ценных компонентов

Сканер, работающий в разных спектрах, позволяет лучше спланировать рабочий процесс и, по возможности, избежать порчи ценных компонентов

Едва ли удастся с первого раза выполнить свою работу на высоком профессиональном уровне. Для начала предстоит поднатореть, набить руку, и методом проб и горьких ошибок обучиться тонкому ремеслу резчика, и, конечно, постичь тончайшие нюансы обращения с экипировкой. Скажем, выяснить опытным путём, что не обязательно сразу резать корпус судна, ведь есть входной шлюз. Или, к примеру, улетев в очередной раз за пределы станции, понять, что тормоза в нашем скафандре предусмотрены не просто так. И, конечно, моё главное личное открытие: набить корабль подрывными зарядами изнутри в расчёте на то, что он разлетится по сторонам прямо в утилизационные отсеки (что в моей голове звучало как план), возможно, не такая уж и блестящая идея. На практике любая ошибка работяги-экспериментатора приведёт лишь к финансовым потерям корпорации, которые будут компенсированы за его же счёт.

Однако со временем — и спустя десяток неудачных рабочих смен — наконец произойдёт постижение многих аспектов ремесла. Мы начнём понимать устройство кораблей, знать расположение топливных баков, станем с умом применять расходные материалы и отличать дорогие панели от низкопробного лома. С этими знаниями можно вновь перейти к экспериментам, придумывая свои хитрые манипуляции и неочевидные способы делать работу лучше. Ведь иначе, как и в жизни, есть риск утонуть в вязкой рутине.

Гибель нашего подопечного обыгрывается довольно сатирично

Гибель нашего подопечного обыгрывается довольно сатирично

#В игру как на работу!

Проявлять чудеса находчивости и инженерного рационализаторства предстоит в нескольких общих режимах, что определяют сложность и степень реализма Hardspace: Shipbreaker. Например, в самом суровом варианте у нас не будет дополнительных жизней (клонов-дубликатов) и, если из-за неловкого манёвра нас утянет в отсек переработки, то всю игру придётся начинать сначала. В режиме чуть помягче предусмотрено тридцать возможных возрождений, что даёт право на ошибку (точнее — на тридцать ошибок), а самый же медитативный способ играть, именуемый «работа в своё удовольствие», позволяет исполнять свои обязанности сколько угодно и в удобном темпе. «Стандартный» же режим с бесконечными жизнями, но ограничением по времени на смену, мне показался самой сбалансированной опцией — золотой серединой между непрощающим реализмом и совсем уж расслабляющим нарезанием кораблей.

Кроме выбора общих принципов игрового процесса, предстоит определиться и с тем, как мы собираемся трудиться: в «карьере», «свободной игре» или в режиме «С.П.О.Р.Т. для резчиков». В первом мы оказываемся в роли простого работяги, что изрядно задолжал корпорации Lynx. Бедолага вынужден последовательно отрабатывать внушительный долг, разбирая один корабль за другим, постепенно улучшая экипировку и вылезая из глубокой долговой ямы. Сильной драматургии и головокружительного сюжета здесь, конечно, ждать не стоит, но колкая сатира на корпоративную культуру присутствует в полной мере.

Порой освещение выстроено так, будто мы играем в какой-нибудь хоррор. И недаром! Знаете, как страшно провалить смену?

Порой освещение выстроено так, будто мы играем в какой-нибудь хоррор. И недаром! Знаете, как страшно провалить смену?

Свободный же режим предлагает более гибкую и настраиваемую игру, где мы можем выбрать любое судно из каталога. А любители посоревноваться в утилизаторском ремесле наверняка будут рады опции «С.П.О.Р.Т. для резчиков», где скорость и качество работы определяют место в глобальной рейтинговой таблице. А вот поработать в космосе бок о бок с другом (или незнакомцем из Сети), увы, не получится.

***

Несмотря на то, что Hardspace: Shipbreaker можно назвать качественным и необычным проектом, порекомендовать его всем и каждому довольно сложно. Это — весьма своеобразный симулятор для усидчивых, требующий времени, прежде чем вы начнёте получать от него хоть какое-то удовольствие. Но если вам действительно по душе проекты, вознаграждающие за дотошность и воспевающие простой труд обыкновенных людей (даром что в космосе), то Hardspace: Shipbreaker вам непременно понравится.

Достоинства:

  • временами сложный, а временами медитативный, но, в целом, занятный игровой процесс с уймой тонкостей;
  • неплохая сатира на современную корпоративную культуру.

Недостатки:

  • здешние игровые механики далеко не всем придутся по душе.

Графика

Общее визуальное воплощение получилось достойным. Особенно хочется отметить, насколько внимательно и подробно проработаны интерьеры кораблей — военных ли, грузовых или научных. Другая удача: локальные индустриальные «красоты», что прекрасно контрастируют с масштабным фоном безграничного космоса, живописным видом на Землю и Луну.

Звук

Однозначно удались эффекты взаимодействия предметов с поверхностями и взрывы в космическом вакууме — глухие, еле слышимые колебания звуковых волн отлично передают атмосферу работы в условиях космоса. В остальном игра тоже звучит качественно, хотя звенящий железными нотами «промышленный» саундтрек кажется неуместно зловещим.

Одиночная игра

Занятный симулятор космического уборщика, который точно придётся по душе ценителям размеренного, но в то же время сложного в мелочах игрового процесса.

Оценочное время прохождения

Зависит от вашего личного отношения к подобным проектам: одни не выдержат и пары смен, другие могут пропасть и на добрую сотню часов, аккуратно и скрупулёзно разбирая одно судно за другим и увлечённо совершенствуясь в этом необычном ремесле.

Коллективная игра

Не предусмотрена, если не считать режима испытаний с общей рейтинговой таблицей. А ведь кооперативный разбор кораблей на лом тут так и напрашивается.

Общее впечатление

Занятный, но всё же нишевый проект, вполне способный отпугнуть своими специфическими механиками. Но если всё же дать игре шанс, то и эмоциональная награда будет щедрой.

Оценка: 8,0/10

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Видео:

Hardspace: Shipbreaker
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Теги: focus entertainment, рецензия, игра, hardspace: shipbreaker
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