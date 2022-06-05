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Hardspace: Shipbreaker — поэзия рутинного труда. Рецензия
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Играли на PC
Есть в проектах, посвящённых будням простых работяг, своя романтика. И это не героизированные приключения бравых суперсолдат или несокрушимых сверхлюдей, но ежедневные перипетии, что куда ближе к нашей повседневной жизни. Это и создаёт невероятную вовлеченность в игровой процесс подобных произведений: вытаскиваем ли мы грузовики из грязевых ловушек в SnowRunner; крутим ли баранку в роли дальнобойщика из Euro Truck Simulator; очищаем ли помещения космической станции после очередной фантастической резни в Viscera Cleanup Detail. Или вот, например, разбираем на лом корабли на орбите Земли.
⇡#Работа не лом — в космос не улетит
На дворе двадцать четвёртый век, а сложную и опасную работу всё ещё выполняют люди, потому что это значительно выгоднее для кошелька корпорации. Вот и мы оказались таким специалистом-винтиком, которому день за днём, в одних и тех же декорациях предстоит разбирать разномастные космические судна: забитую до отказа дорогими компонентами экзолабораторию, грузный буксир или вместительный станционный челнок.
Разумеется, ни одна смена не обойдётся без верного набора инструментов. С помощью резака мы разбираем обшивку и аккуратно выпиливаем компоненты, гарпуном можем стремительно притягиваться к кораблю или же взаимодействовать с отпиленными частями судна. И, конечно, как же на такой работе без самого тонкого и изысканного инструмента — взрывчатки! Вот уж её действительно стоит использовать с умом — ведь неверно установленный заряд может не только привести к порче дорогих частей корабля, но и отправить нас «к звёздам».
Едва ли удастся с первого раза выполнить свою работу на высоком профессиональном уровне. Для начала предстоит поднатореть, набить руку, и методом проб и горьких ошибок обучиться тонкому ремеслу резчика, и, конечно, постичь тончайшие нюансы обращения с экипировкой. Скажем, выяснить опытным путём, что не обязательно сразу резать корпус судна, ведь есть входной шлюз. Или, к примеру, улетев в очередной раз за пределы станции, понять, что тормоза в нашем скафандре предусмотрены не просто так. И, конечно, моё главное личное открытие: набить корабль подрывными зарядами изнутри в расчёте на то, что он разлетится по сторонам прямо в утилизационные отсеки (что в моей голове звучало как план), возможно, не такая уж и блестящая идея. На практике любая ошибка работяги-экспериментатора приведёт лишь к финансовым потерям корпорации, которые будут компенсированы за его же счёт.
Однако со временем — и спустя десяток неудачных рабочих смен — наконец произойдёт постижение многих аспектов ремесла. Мы начнём понимать устройство кораблей, знать расположение топливных баков, станем с умом применять расходные материалы и отличать дорогие панели от низкопробного лома. С этими знаниями можно вновь перейти к экспериментам, придумывая свои хитрые манипуляции и неочевидные способы делать работу лучше. Ведь иначе, как и в жизни, есть риск утонуть в вязкой рутине.
⇡#В игру как на работу!
Проявлять чудеса находчивости и инженерного рационализаторства предстоит в нескольких общих режимах, что определяют сложность и степень реализма Hardspace: Shipbreaker. Например, в самом суровом варианте у нас не будет дополнительных жизней (клонов-дубликатов) и, если из-за неловкого манёвра нас утянет в отсек переработки, то всю игру придётся начинать сначала. В режиме чуть помягче предусмотрено тридцать возможных возрождений, что даёт право на ошибку (точнее — на тридцать ошибок), а самый же медитативный способ играть, именуемый «работа в своё удовольствие», позволяет исполнять свои обязанности сколько угодно и в удобном темпе. «Стандартный» же режим с бесконечными жизнями, но ограничением по времени на смену, мне показался самой сбалансированной опцией — золотой серединой между непрощающим реализмом и совсем уж расслабляющим нарезанием кораблей.
Кроме выбора общих принципов игрового процесса, предстоит определиться и с тем, как мы собираемся трудиться: в «карьере», «свободной игре» или в режиме «С.П.О.Р.Т. для резчиков». В первом мы оказываемся в роли простого работяги, что изрядно задолжал корпорации Lynx. Бедолага вынужден последовательно отрабатывать внушительный долг, разбирая один корабль за другим, постепенно улучшая экипировку и вылезая из глубокой долговой ямы. Сильной драматургии и головокружительного сюжета здесь, конечно, ждать не стоит, но колкая сатира на корпоративную культуру присутствует в полной мере.
Свободный же режим предлагает более гибкую и настраиваемую игру, где мы можем выбрать любое судно из каталога. А любители посоревноваться в утилизаторском ремесле наверняка будут рады опции «С.П.О.Р.Т. для резчиков», где скорость и качество работы определяют место в глобальной рейтинговой таблице. А вот поработать в космосе бок о бок с другом (или незнакомцем из Сети), увы, не получится.
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Несмотря на то, что Hardspace: Shipbreaker можно назвать качественным и необычным проектом, порекомендовать его всем и каждому довольно сложно. Это — весьма своеобразный симулятор для усидчивых, требующий времени, прежде чем вы начнёте получать от него хоть какое-то удовольствие. Но если вам действительно по душе проекты, вознаграждающие за дотошность и воспевающие простой труд обыкновенных людей (даром что в космосе), то Hardspace: Shipbreaker вам непременно понравится.
Достоинства:
Недостатки:
Оценка: 8,0/10
Видео:
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