В Windows 10 появилась навязчивая реклама Windows 11 на весь экран и на несколько страниц

Microsoft в очередной раз усиливает давление на пользователей Windows 10, стремясь подтолкнуть их к переходу на Windows 11. По сообщениям сетевых источников, софтверный гигант начал демонстрировать полноэкранную многостраничную рекламу Windows 11 прямо в Windows 10, но на данный момент её видят не все пользователи.

Реклама демонстрируется во время установки дополнительного обновления для Windows 10, которое вышло в январе этого года. Речь не идёт о небольшом всплывающем окне. Вместо этого реклама занимает весь экран, а в нижней части баннера есть переключатели, позволяющие пролистывать слайды.

Возможность закрыть рекламный баннер появляется только после просмотра четырёх слайдов, в которых Microsoft рассказывает о преимуществах Windows 11, не упоминая о том, что операционная система может быть несовместима с пользовательским компьютером.

Рекламный баннер дополняется двумя кнопками. Одна из них позволяет отказаться от обновления, тогда как после нажатия второй начнётся загрузка Windows 11 в фоновом режиме. В описании сказано, что при необходимости пользователи смогут вернуться к Windows 10 в течение 10 дней после обновления до Windows 11. Кроме того, во время обновления все пользовательские файлы на устройстве будут сохранены.

У Microsoft есть веская причина, чтобы активно рекламировать Windows 11 и всячески подталкивать пользователей к переходу на эту версию программной платформы. По данным Statcounter, на 66,45 % компьютеров с Windows по-прежнему используется Windows 10, а доля Windows 11 составляет лишь 27,82 %. Очевидно, что распространение Windows 11 идёт не так быстро, как хотелось бы компании, поэтому она всячески подталкивает пользователей к обновлению.