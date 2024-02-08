Беспилотные баржи SpaceX превратят в морские интернет-станции Starlink для улучшения покрытия в море

Компания SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по связи (FCC) на получение разрешения для тестирования беспилотных барж в море в качестве морских интернет-станций. На баржи планируют установить 12 обычных наземных комплексов Starlink для проверки работы системы в морских условиях. Как эти комплексы будут соединяться с наземной сетью, не уточняется. Возможно, у всего этого другие задачи и не обязательно гражданские.

Спутниковый интернет Starlink устроен таким образом, что его пользователи (терминалы) подключаются к интернету через сеть наземных станций Starlink, соединённых с глобальной сетью посредством оптических линий. Спутники Starlink на орбите выступают ретрансляторами, которые передают данные от терминалов пользователей к наземным станциям Starlink. Если терминал и наземная станция вне досягаемости для одного спутника, то в космосе начинается ретрансляция по лазерному лучу от одного спутника к другому, пока терминал и наземная станция не соединятся потоком данных.

На этом же принципе строится морское покрытие Starlink. Компания с июля 2022 года предоставляет пакет услуг Starlink Maritime стоимостью $5 тыс. в месяц. Если беспилотные баржи SpaceX, которые создавались для подхватывания в океане возвращаемых ступеней ракет компании, превратят в «шлюзы» для спутниковой сети, то, возможно, услуга Starlink на море станет дешевле. Пока о проекте ничего не известно. Разрешение на проведение тестирования наземного комплекса на море тоже пока не выдано.

С учётом растущей напряжённости в Азиатско-Тихоокеанском регионе нельзя исключать, что морские станции могут рассматриваться как способ обеспечения интернет-связью корабельных группировок.