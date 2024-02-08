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Ремейк выстрелил: Persona 3 Reload установила новый рекорд по скорости продаж для игр Atlus

Вслед за Like a Dragon: Infinite Wealth радовать руководство Sega финансовыми показателями взялась японская ролевая игра Persona 3 Reload — полноценный ремейк оригинальной Persona 3 с PS2.

Источник изображения: Steam (BLASTER)

Источник изображения: Steam (BLASTER)

Как стало известно, за первую неделю с релиза Persona 3 Reload суммарные отгрузки и цифровые продажи игры превысили 1 млн копий. Примечательно, что проект стоит $70 и при этом доступен бесплатно подписчикам Game Pass.

Достигнутый результат делает Persona 3 Reload самой быстро продаваемой игрой в истории издательства Atlus (принадлежит Sega). Аналогичным достижением в рамках серии недавно отметилась Like a Dragon: Infinite Wealth.

Источник изображения: Atlus

Источник изображения: Atlus

В Atlus отметили, что Persona 3 Reload получила высокие (88 % на Metacritic) оценки в профильной прессе и «крайне положительные» (рейтинг 97 %) отзывы в Steam, что наверняка подстегнуло продажи.

Японский издатель выразил «глубочайшую признательность» поклонникам за «невероятную поддержку» и надеется превзойти с помощью сообщества фанатов ещё несколько рекордов.

Источник изображения: Steam (Cocochris0)

Источник изображения: Steam (Cocochris0)

Ремейк Persona 3 базируется на движке Unreal Engine 4, предлагает графику в стиле Persona 5, переработанный интерфейс, дополнительный сюжетный контент и текстовый перевод на русский (впервые в основной серии).

Persona 3 Reload вышла на PC (Steam, Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Предполагается, что ремейк ждёт набор платных дополнений, включая эпилог The Answer из Persona 3 FES.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Xbox, PlayStation,
Теги: persona 3 reload, atlus, sega, ролевая игра, продажи игр
persona 3 reload, atlus, sega, ролевая игра, продажи игр
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