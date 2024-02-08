Xiaomi выпустила дешёвый игровой монитор Redmi G Pro с подсветкой Mini-LED

Компания Xiaomi представила продвинутый, но при этом весьма доступный для своих характеристик 27-дюймовый игровой монитор Redmi G Pro (Xiaomi P27OBA-RGP). Новинка обладает подсветкой Mini-LED и поддерживает интерфейс DisplayPort 2.1.

Redmi G Pro поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и обладает 1152 зонами локального затемнения, а подсветка насчитывает 4608 светодиодов. Он поддерживает четыре температурных режима отображения. Яркость экрана Redmi G Pro составляет 1000 кд/м2. Он имеет сертификацию DisplayHDR 1000. Производитель также отмечает наличие у новинки сертификации TÜV Rheinland, указывающую на наличие защиты от вредного синего излучения.

Дисплей монитора Redmi G Pro обладает 100-процентным охватом цветового пространства sRGB, 99-процентным охватом DCI-P3 и 97-процентным охватом цветовой гаммы Adobe RGB. Для экрана заявляется возможность передачи 10-битной глубины цвета и точность цветопередачи на уровне Delta E <2.

В набор внешних разъёмов монитора входят два DisplayPort 2.1, а также два HDMI 2.0. Кроме того, новинка оснащена эргономичной подставкой с возможностью регулирования высоты экрана над столом, а также его углов поворота и наклона. При желании дисплей монитора Redmi G Pro можно повернуть в портретный режим.

Монитор Redmi G Pro уже предлагается в Китае по цене 2199 юаней или примерно за $310. Это весьма привлекательная цена. Большинство игровых моделей мониторов с подсветкой Mini-LED от других производителей предлагаются значительно дороже.