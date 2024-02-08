AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON Gaming Q27G4X с разрешением 1440p и частотой обновления 180 Гц

Компания AOC пополнила свою серию игровых мониторов G4 Gaming новой 27-дюймовой моделью AGON Gaming Q27G4X. Новинка поддерживает разрешение 2560 × 1440 пикселей и частоту обновления 180 Гц.

В основе AGON Gaming Q27G4X используется плоская матрица IPS со временем отклика 1 мс GtG (0,5 мс MPRT). Новинка является старшим братом-близнецом ранее выпущенной модели AGON Gaming 27G4X. Ключевым отличием между ними является то, что 27G4X поддерживает разрешение 1080p, а Q27G4X работает с разрешением 1440p.

Для AGON Gaming Q27G4X заявлена поддержка технологий синхронизации изображения NVIDIA G-Sync и Adaptive Sync, а также сертификация VESA DisplayHDR 400. Дисплей новинки обладает 8-битной глубиной цвета и пиковым показателем яркости 400 кд/м2.

AGON Gaming Q27G4X получил разъёмы DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, а также крепление VESA и эргономичную подставку с регулировкой углов поворота и наклона, а также высоты экрана над столом.

В продаже игровой монитор AOC AGON Gaming Q27G4X появится в текущем месяце. Его стоимость составит €290 в странах ЕС.