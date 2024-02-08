На 25-летнем процессоре AMD Athlon K7 нашли пасхалку в виде револьвера и Техаса

В 1999 году AMD выпустила процессоры Athlon K7, которые составили серьёзную конкуренцию тогдашним чипам Intel, практически разгромив конкурента в лице Pentium III. А спустя четверть века пытливые исследователи на чипах AMD Athlon K7 с ядрами Pluto обнаружили гравировку в виде револьвера, вылетающей из него пули и силуэта штата Техас. Это открытие сделал Фрицхенс Фриц (Fritzchens Fritz), любитель макрофотографирования и изучения процессорных кристаллов.

Вероятнее всего, изображения являются отсылкой к предприятиям AMD в Остине, штат Техас. Или это намёк на предстоящую «дуэль» с Intel. Видимо, кто-то из создателей чипа был не чужд романтики вестернов и обаяния Дикого Запада. И таким человеком вполне может оказаться приложивший руку к созданию K7 Джим Келлер (Jim Keller), широко известный как один из ведущих архитекторов микросхем последних десятилетий и разработчик нынешней архитектуры AMD Zen.

Именно Athlon K7 впервые поставили AMD на равные позиции с Intel по производительности. Модели процессоров AMD на ядрах Pluto обладали тактовой частотой от 550 до 850 МГц и демонстрировали превосходные результаты в тестах, включая расчёты с плавающей запятой, которые ранее были прерогативой лучших процессоров Intel.

Кроме того, AMD Athlon K7 оказались быстрее Pentium III в Quake III, обеспечивая в игре чуть менее 120 кадров в секунду, в то время как Pentium III не мог выдать даже ста. Это оказало огромное влияние на рынок потребительских процессоров. Многие геймеры и компьютерные энтузиасты по-новому взглянули на продукцию AMD.

AMD Athlon K7 Pluto Top Metal Layer



A revolver and Texas Map can be found in one of the four corners!



And some explanations about the stone relief. The relief contains the AMD Athlon K7 Series from:



Argon -> Pluto -> Thunderbird -> Palomino -> Thoroughbred -> Barton



1/4🧵 pic.twitter.com/1rtmHidJkf — Fritzchens Fritz (@FritzchensFritz) February 5, 2024

Чтобы представить, насколько далеко продвинулась полупроводниковая индустрия с 1999 года достаточно вспомнить, что первые Athlon K7 были созданы по 0,25-микронному техпроцессу (250 нм) и содержали 22 миллиона транзисторов. Сегодня AMD производит процессоры при помощи 5-нм и 4-нм техпроцессов TSMC, а её APU Phoenix содержит 25 миллиардов транзисторов.

AMD обогнала Intel по рыночной капитализации в июне 2022 года. Сегодня стоимость AMD составляет около $270 млрд, а Intel оценивается в $180 млрд. В это невозможно было поверить в 1999 году, если учесть, что рыночная капитализация Intel c 1999 года практически не изменилась, а AMD тогда стоила всего пару миллиардов.