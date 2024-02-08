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В США стало незаконным использование в робозвонках сгенерированных ИИ голосов

Федеральная комиссия по связи (FCC) США объявила незаконным использование сгенерированных искусственным интеллектом голосов в роботизированных звонках. Новое постановление ведомства позволит прокурорам штатов принимать соответствующие меры в отношении людей, использующих технологию клонирования голоса с помощью генеративных нейросетей.

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

Источник изображения: Gerd Altmann / pixabay.com

В постановлении FCC сказано, что сгенерированные с помощью ИИ голоса теперь считаются «искусственными или записанными заранее голосами» в соответствии с Законом о защите потребителей услуг телефонной связи. Это означает, что звонящие больше не смогут задействовать сгенерированные голоса при совершении неэкстренных звонков или без предварительного согласия потребителей. Упомянутый закон включает в себя ряд запретов на использование разных методов автоматического обзвона. Любопытно, что запрет на использование «искусственного или заранее записанного голоса» для распространения сообщений в законе был и прежде, но не было чёткого указания на то, что к этой категории относятся голоса, клонированные с помощью ИИ.

«Злоумышленники используют голоса, сгенерированные искусственным интеллектом, для совершения нежелательных роботизированных звонков, чтобы вымогать деньги у людей, подражать знаменитостям и дезинформировать избирателей. Теперь у генеральных прокуроров штатов будут новые инструменты для борьбы с этим мошенничеством и обеспечения защиты общественности от мошенничества и дезинформации», — заявила председатель FCC Джессика Розенворсель (Jessica Rosenworcel).

Прокуроры штатов и прежде могли наказывать мошенников, использующих роботизированные звонки для обмана граждан. Теперь же они смогут привлекать их к ответственности только лишь на основании использования голоса, клонированного с помощью ИИ.

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Рубрики: Новости Software, Искусственный интеллект, машинное обучение, нейросети,
Теги: генератор голоса, нейросети, искусственный интеллект
генератор голоса, нейросети, искусственный интеллект
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