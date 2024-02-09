Apple обновила iOS, iPadOS, watchOS и macOS, исправив ошибки с набором текста

Apple выпустила очередные обновления фирменных программных платформ: iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1, watchOS 10.3.1 и macOS Sonoma 14.3.1. Число нововведений в обновлениях минимальное — разработчик преимущественно исправил ранее выявленные ошибки.

Последнее крупное обновление iOS 17.3 вышло всего несколько недель назад — тогда появилась функция «Защита от краж», которая включает дополнительные меры предосторожности при совершении важных операций на устройстве. В iOS 17.3.1, iPadOS 17.3.1 исправлена ошибка, которая при наборе текста могла приводить к его неожиданному дублированию или наложению. Аналогичная ошибка исправлена с выходом macOS Sonoma‌‌ 14.3‌.1: от пользователей платформы поступали жалобы на спонтанное наложение текста — оно возникало на веб-страницах, при работе с почтой и мгновенными сообщениями. Проблема сохранялась несколько месяцев и касалась ряда версий macOS Sonoma‌‌.

Несколько ошибок Apple исправила и в watchOS 10.3.1 — разработчик не указал, каких именно; коллекция также пополнилась новым циферблатом для умных часов. Принудительно установить свежие обновления можно в соответствующих разделах в настройках устройств. В некоторых случаях следует убедиться, что аккумулятор заряжен более чем на 50 %.