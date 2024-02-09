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«Хаббл» увидел космическое «жемчужное ожерелье», образованное столкновением галактик

Космический телескоп NASA «Хаббл» представил снимок галактики AM 1054-325, названной «жемчужным ожерельем» за свой характерный внешний вид — S-образную последовательность из миллионов ярких голубых звёзд. Это одно из 12 наблюдаемых «Хабблом» слияний пар галактик. В процессе взаимного воздействия в пространстве возникают невообразимые по длине приливные хвосты вещества, в которых одновременно рождаются миллионы звёзд.

Нажмите для увеличения. Источник изображения: NASA

Нажмите для увеличения. Источник изображения: NASA

Изучаемые «Хабблом» слияния пар галактик в прошлом могли происходить намного чаще. Тем самым мы можем у себя под боком изучать процессы, которые в остальной Вселенной давно прошли. Слияния наблюдаемых пар галактик наглядно показывают, что звездообразование практически одновременно вспыхивает по всей длине приливного хвоста — собранного гравитационными силами обеих галактик в изогнутый жгут молекулярного водорода.

Если бы столкновения не произошло, то обе галактики продолжили бы свой путь без интенсивного процесса рождения новых звёзд и планет. Слияние привело к сжатию межзвёздного газа и пыли до состояния, когда начали запускаться термоядерные реакции и возникать новые звёзды. В 12 парах сливающихся галактик «Хаббл» смог обнаружить 425 скоплений с примерно по одному миллиону новорожденных звёзд в каждом, настолько интенсивными оказались процессы звездообразования.

Судьба новорожденных звёзд в приливных хвостах неизвестна. Молодые звёзды могут собраться в скопления и сопровождать свои галактики дальше в путешествии по Вселенной, а могут рассеяться по гало галактик одиночными объектами, как и покинуть их и стать межгалактическими скитальцами. В сухом остатке следует признать, что «космическое ДТП» в случае столкновения галактик ведёт не к смерти участников процесса, а к интенсивному зарождению множества новых полноценных обитателей этой Вселенной.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос,
Теги: nasa, hubble, галактика, астрономия
nasa, hubble, галактика, астрономия
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