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Apple пропустила в App Store поддельный менеджер паролей LastPass — сейчас он удалён

В App Store было обнаружено, а затем удалено поддельное приложение, которое маскировалось под популярный менеджер паролей LastPass, — и пока нет ясности, кто его удалил, — Apple или сам недобросовестный разработчик.

Источник изображений: lastpass.com

Источник изображений: lastpass.com

Приложение-подделка было опубликовано от имени независимого разработчика — некой Парвати Патель (Parvati Patel). Оно копировало брендинг и пользовательский интерфейс оригинального LastPass в попытке запутать пользователей. Компания LogMeIn, настоящий разработчик LastPass, отметила, что в описании подделки содержались орфографические ошибки и другие признаки мошенничества. Инцидент с выпуском явно фальшивого приложения, которое прошло процедуру проверки App Store — удар по репутации Apple. Компания активно защищает характер своей экосистемы и выступает против законов вроде DMA, утверждая, что они ставят под угрозу безопасность и конфиденциальность её клиентов.

По версии Apple, европейский «Закон о цифровых рынках» (DMA), предписывающий ей разрешить сторонние магазины приложений и платежи через сторонние системы, может подвергнуть потребителей риску — вне App Store они будет вынуждены прибегать к услугам неизвестных лиц. А мошенники могут воспользоваться законом, чтобы обманом заставить пользователей оформлять подписки, которые потом будет трудно отменить. Не исключается и заражение устройств вредоносным ПО. Но в данном случае угроза исходила со стороны App Store, а не стороннего магазина приложений.

Поддельный клиент LastPass, по данным Appfigures, был выпущен 21 января, и у него было достаточно времени, чтобы привлечь внимание пользователей. Некоторые из них, однако, поняли, что имеют дело с попыткой мошенничества, поскольку отзывы в App Store изобиловали соответствующими предупреждениями. Приложение продвигалось в поиске по ключевому слову «LastPass», но особо подняться ему не удалось — накануне утром оно было лишь на седьмом месте в выдаче. Подделка также не смогла пробиться в рейтинги App Store — ни в общий чарт бесплатных приложений, ни в топ по категориям. Неприятно, что разработчикам настоящего LastPass пришлось предупреждать пользователей о подделке, которая после этого оставалась в магазине ещё целый день.

Сейчас разработчик настоящего LastPass проводит работу с Apple, чтобы по словам представителя LogMeIn, «понять, как такое приложение прошло через их обычно строгие механизмы безопасности и защиты бренда». В самой Apple инцидент пока не прокомментировали.

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Рубрики: Новости Software, ПО для мобильных устройств, Приложения для iOS,
Теги: lastpass, apple, app store, подделка
lastpass, apple, app store, подделка
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