За кражу секретов Apple инженера приговорили к 120 дням тюрьмы и штрафу в $147 тысяч

На этой неделе, наконец, был вынесен приговор бывшему инженеру Apple, арестованному в 2018 году и признавшему себя виновным в краже коммерческой тайны, касающейся проекта Project Titan по созданию электромобиля Apple Car. Он был приговорён к 120 дням тюремного заключения, трём годам испытательного срока и возмещению ущерба в размере $146 984.

Уроженец Китая Сяолан Чжан (Xiaolang Zhang) за время работы в Apple участвовал в нескольких проектах, включая разработку и тестирование системных плат, оснащённых чипами для анализа данных с датчиков. В ходе расследования выяснилось, что он похитил в 2018 году множество файлов, касающихся проектов Apple, включая 25-страничный документ с инженерными схемами печатной платы будущего беспилотного автомобиля Apple Car.

Чжан пытался вывезти документ в Китай для использования в XMotors, китайском стартапе, разрабатывающем автономные технологии для автомобилей. Сначала Сяолан Чжан отказывался признать себя виновным, но в конечном итоге заключил соглашение о признании вины с властями США в 2022 году.

За это правонарушение Чжану грозило до 10 лет тюремного заключения и штраф в размере $250 000. В ходе судебных заседаний федеральная прокуратура Калифорнии требовала приговорить его к одному году лишения свободы.