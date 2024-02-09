ASRock не выпускает видеокарты GeForce, потому что это непросто

Сегодня ASRock выпускает видеокарты AMD и Intel — производитель уже несколько лет сотрудничает с обеими компаниями, занимаясь преимущественно материнскими платами для десктопов и ПК малых форм-факторов. Вполне естественно, что ASRock расширила партнёрство и для выпуска графических ускорителей, но с NVIDIA компания сотрудничать не спешит. Теперь стало известно почему.

С выходом дискретных видеокарт Intel Arc компания ASRock достаточно быстро начала выпускать и их, зачастую первой предлагая нестандартные варианты, например, Arc A770. Сегодня это также один из наиболее важных партнёров AMD, имеющий в ассортименте несколько товарных наименований, тогда как другие партнёры «красных» постепенно сокращают выпуск серии Radeon, например, MSI. ASRock крепко удерживает свою нишу на рынке — это популярный бренд среди сборщиков бюджетных ПК. Компания быстро реагирует на снижение цен и часто оказывается первой, кто выпускает недорогие модели. ASRock добилась успеха в выпуске графики AMD и Intel, но, несмотря на слухи, пока не планирует заняться производством видеокарт NVIDIA.

В недавнем интервью ряду корейских СМИ представитель ASRock заявил, что компания пока не собирается выпускать карты на графических чипах NVIDIA. «Это довольно непростой вопрос. Компании, у которых есть как NVIDIA, так и AMD, — ASUS, Gigabyte и MSI. Эти бренды существуют дольше нас, и когда они были основаны, существовали не только ATI и NVIDIA, но и такие производители как Elsa. Тогда ни у кого не было доминирующего положения. Но со временем на рынке начала доминировать NVIDIA, и возник мир, в котором выпуск видеокарт NVIDIA стал престижным. Считаю, что причины тому непростые. С точки зрения ASRock, которая в текущий момент выпускает видеокарты AMD и Intel, нам кажется сложным немедленно начинать производство видеокарт NVIDIA», — приводит ресурс VideoCardz заявление представителя компании.

Непростой характер сотрудничества с NVIDIA иллюстрирует инцидент с компанией EVGA, которая долгие годы была её партнёром, а затем из-за конфликта вообще отказалась от выпуска видеокарт. Из-за доминирующей позиции NVIDIA компании ASRock при вступлении в партнёрство пришлось бы существенно пересмотреть стратегию планирования продуктов в области графики, и сейчас, отметил представитель ASRock, это было бы затруднительно.