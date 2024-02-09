Со страниц эксклюзивов Microsoft на официальном сайте начали пропадать логотипы консолей Xbox и Game Pass

Вслед за слухами о планах Microsoft по выпуску эксклюзивов Xbox за пределами своей экосистемы дополнительные намёки на мультиплатформенное будущее Xbox углядели ещё на официальном сайте компании.

Как подметил энтузиаст Zuby_Tech в X, Microsoft слегка изменила оформление страниц своих игр на официальном сайте Xbox: из описания большинства проектов пропали логотипы Xbox Series X, S и Game Pass.

В случае ещё не вышедшего перезапуска Fable, например, эмблемы консолей и сервиса, а также надпись «С первого дня в Xbox Game Pass» сменились на перечень «Консоль, PC» и упоминание Game Pass в верхней части карточки.

Журналисты индийского IGN проверили, что аналогичные изменения произошли на страницах многих других эксклюзивов Xbox, включая Avowed, Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Hi-Fi Rush, Senua's Saga: Hellblade II и другие.

Логотипы Xbox и Game Pass при этом до сих пор можно наблюдать на страницах Halo: The Master Chief Collection, Psychonauts 2, Pentiment и Gears 5 — до них обновление оформления пока не добралось.

Что это — изменения эстетического характера (новое оформление карточки выглядит более элегантным) или прямой намёк на мультиплатформенное будущее этих релизов, — на данном этапе неясно.

По словам генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer), на следующей неделе компания проведёт бизнес-мероприятие, на котором расскажет о своём «видении будущего Xbox».