Сегодня 10 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Со страниц эксклюзивов Microsoft на офиц...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Со страниц эксклюзивов Microsoft на официальном сайте начали пропадать логотипы консолей Xbox и Game Pass

Вслед за слухами о планах Microsoft по выпуску эксклюзивов Xbox за пределами своей экосистемы дополнительные намёки на мультиплатформенное будущее Xbox углядели ещё на официальном сайте компании.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Как подметил энтузиаст Zuby_Tech в X, Microsoft слегка изменила оформление страниц своих игр на официальном сайте Xbox: из описания большинства проектов пропали логотипы Xbox Series X, S и Game Pass.

В случае ещё не вышедшего перезапуска Fable, например, эмблемы консолей и сервиса, а также надпись «С первого дня в Xbox Game Pass» сменились на перечень «Консоль, PC» и упоминание Game Pass в верхней части карточки.

Журналисты индийского IGN проверили, что аналогичные изменения произошли на страницах многих других эксклюзивов Xbox, включая Avowed, Starfield, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Hi-Fi Rush, Senua's Saga: Hellblade II и другие.

Логотипы Xbox и Game Pass при этом до сих пор можно наблюдать на страницах Halo: The Master Chief Collection, Psychonauts 2, Pentiment и Gears 5 — до них обновление оформления пока не добралось.

Что это — изменения эстетического характера (новое оформление карточки выглядит более элегантным) или прямой намёк на мультиплатформенное будущее этих релизов, — на данном этапе неясно.

По словам генерального директора Microsoft Gaming Фила Спенсера (Phil Spencer), на следующей неделе компания проведёт бизнес-мероприятие, на котором расскажет о своём «видении будущего Xbox».

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Продолжает игнорировать реальность»: Microsoft ответила на жалобу Федеральной торговой комиссии США по поводу увольнений в Activision Blizzard
Microsoft закрыла офис разработчиков ремейков Crash Bandicoot и Spyro, хотя обещала их поддерживать
Слухи: Starfield и Indiana Jones and the Great Circle всё-таки выйдут на PS5
«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части
«Не играйте с моими чувствами»: Gearbox взбудоражила заждавшихся Borderlands 4 фанатов роликом четырёхлетней давности
Subnautica 2 оказалась игрой-сервисом, зато с кооперативом — подробности «мультиплеерного сиквела» от Krafton
Рубрики: Новости Software, игры, Xbox,
Теги: xbox, microsoft
xbox, microsoft
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 42
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 35
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 3 ч.
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 4 ч.
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 4 ч.
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 5 ч.
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 6 ч.
«Мы стремимся к совершенству»: в финансовом отчёте Take-Two углядели намёк на перенос релиза GTA VI 8 ч.
Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте» 9 ч.
Apple предложила разработчикам возможность протестировать приложения для iOS на сторонних торговых площадках 9 ч.
Илон Маск хочет отказаться от мобильной связи 9 ч.
Microsoft не намерена выпускать Windows 12 в этом году 9 ч.
Pure Storage, намеревающаяся изжить жёсткие диски, сократила 4 % штата 32 мин.
Смарт-очки Frame с мультимодальным ИИ Noa оценены в $349 55 мин.
Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро 3 ч.
ViewSonic представила игровой 27-дюймовый OLED-монитор с поддержкой разрешения 1440p и частоты обновления 240 Гц 3 ч.
Китайские производители солнечных панелей уничтожают европейских конкурентов, но Брюссель не знает, что с этим делать 3 ч.
Sophgo представила гибридные SoC, сочетающие ядра Arm и RISC-V 4 ч.
Для ИИ и не только: NVIDIA вплотную займётся разработкой кастомных чипов для крупных заказчиков 6 ч.
NASA впервые опробует радиочастотный датчик измерения уровня топлива в баках 7 ч.
Жажда наживы американских инвесторов помогла полупроводниковой и ИИ-отрасли Китая, считает Конгресс США 10 ч.
В США возник дефицит видеокарт GeForce RTX 4080 Super 10 ч.