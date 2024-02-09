Copilot будет разъяснять пользователям смысл текста в «Блокноте»

Microsoft подтвердила, что функции службы искусственного интеллекта Copilot скоро появятся даже в базовом текстовом редакторе «Блокнот» — первыми испробовать новые возможности смогут участники программы Windows Insiders на каналах Canary и Dev предварительных версий Windows 11.

Впервые сведения об интеграции Copilot в «Блокнот» появились около месяца назад, теперь же Microsoft подтвердила слухи, хотя это осталось почти незамеченным на фоне появления команды «sudo» в Windows. Даже простой текстовый редактор оказался не застрахован от одержимости Microsoft искусственным интеллектом. Новая функция реализована без каких-либо спецэффектов, довольно ненавязчиво.

Открыв в «Блокноте» текстовый файл, пользователь может выделить его фрагмент, нажать сочетание клавиш Ctrl+E или выбрать пункт «Объяснить с помощью Copilot», после чего ИИ-помощник предоставит свои разъяснения по данному фрагменту. Это может быть полезно при изучении файлов журналов, сегментов кода или любого другого содержимого, уточнили в Microsoft. И пока нет гарантии, что это нововведение станет общедоступным — разработчик часто использует программу Windows Insider для обкатки идей.

Компания подготовила ещё одно полезное нововведение. В утилите «Ножницы» теперь можно добавлять на снимки экрана различные геометрические фигуры — это избавит пользователей от необходимости открывать графический редактор, чтобы что-нибудь выделить на скриншоте.