«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3

Фэнтезийная ролевая игра Baldur’s Gate 3 не получала крупных обновлений с конца ноября, но скоро это изменится. Разработчики из Larian Studios поделились первыми подробностями шестого крупного пострелизного патча.

Как стало известно, шестое масштабное обновление для Baldur’s Gate 3 выйдет на следующей неделе (с 12 по 18 февраля) и, по словам разработчиков, обещает быть «внушительным».

Полный перечень исправлений, которые принесёт с собой в Baldur’s Gate 3 шестое крупное обновление, будет опубликован на официальном сайте игры ближе к релизу, а пока разработчики раскрыли основные изменения.

Судя по всему, выход патча будет приурочен ко Дню святого Валентина: «Любовь витает в воздухе Фейруна; мы внесли улучшения в поцелуи с вашим романтическим партнёром!»

Помимо усовершенствованных «чмоков», пользователей ждут новые анимации для бездействующих персонажей в лагере, дополнительные легендарные действия в режиме «Доблесть» и целый ряд исправленных багов.

Baldur’s Gate 3 выбралась из раннего доступа на PC (Steam, GOG) в августе 2023 года, а с тех пор дебютировала на macOS, PS5, Xbox Series X и S. Проект заслужил более 200 наград в категории «Игра года», включая от жюри The Game Awards 2023.

Спустя шесть месяцев после выхода из раннего доступа Baldur’s Gate 3 остаётся одной из самых популярных игр в Steam — суточный пиковый онлайн до сих пор не опускается ниже 120 тыс. человек.