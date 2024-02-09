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В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life

Портал PC Gamer обратил внимание, что датамайнер Максим Полетаев, более известный под псевдонимом Gabe Follower, обнаружил в недавнем обновлении Counter-Strike 2 следы сразу двух будущих игр Valve.

Источник изображения: Steam (Scream in Darkness)

Источник изображения: Steam (Scream in Darkness)

Во-первых, в коде обновлённой Counter-Strike 2 датамайнер обнаружил следующую строчку: type = hlx_2d_basic. hlx в этой последовательности относится к кодовому названию игры — в случае с Half-Life: Alyx им было hlvr.

Можно относительно смело утверждать, что hlx — это игра из серии Half-Life. Что именно значит x (кроссплатформенность?) и о каком релизе идёт речь — потенциальной Half-Life 3 или Half-Life: Alyx для PS VR2, — неясно.

Источник изображения: X (Gabe Follower)

Источник изображения: X (Gabe Follower)

Во-вторых, Gabe Follower нашёл в коде Counter-Strike 2 целую секцию (порядка 30 строк), посвящённую Citadel — игра под таким кодовым названием фигурировала в слухах о закулисной деятельности Valve и раньше.

Судя по всему, речь идёт о проекте мультиплеерного характера: в коде встречаются упоминания лобби, ботов и ID героев, а игроки смогут прыгать, перемахивать через препятствия, цепляться за что-то и вызывать дроны.

Маквикер докладывал, что Citadel — кроссплатформенная VR-игра (источник изображения: Gabe Follower в X)

Маквикер докладывал, что Citadel — кроссплатформенная VR-игра (источник изображения: Gabe Follower в X)

Gabe Follower называет Citadel вторым именем Neon Prime — ещё одной игры, разработку которой приписывают Valve, — но блогер Тайлер Маквикер (Tyler McVicker) ранее утверждал, что это два разных проекта.

Летом 2022 года Valve подтвердила интерес к выпуску новых игр и дальнейшему развитию Half-Life, однако подробностями готовящихся проектов делиться не спешит, несмотря на изнывающее от нетерпения фанатское сообщество.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Шутер,
Теги: counter-strike 2, cs 2, half-life, citadel, valve
counter-strike 2, cs 2, half-life, citadel, valve
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