Acer выпустит вседорожный электросамокат Predator Extreme стоимостью 1300 евро

Бренд Predator компании Acer в первую очередь известен благодаря мощным игровым ноутбукам, а также мониторам. Однако в скором времени под этой маркой будут выпускаться электрические самокаты. Компания официально представила вседорожный электросамокат Predator Extreme (модель PES017). Производитель впервые сообщил о готовящейся новинке ещё в марте 2023 года. С тех пор компания доработала Predator Extreme, повысив его мощность и запас хода.

В Predator Extreme используется электрический мотор мощностью 350 Вт с пиковой отдачей 960 Вт и крутящим моментом 40 Н·м. Это позволяет ему взбираться по дорогам с углом наклона до 18°. Электросамокат поддерживает несколько скоростных режимов: до 20 км/ч, до 25 км/ч или до 32 км/ч. Переключаться между ними можно с помощью специального контроллера, встроенного в ручку. Скутер оснащён 48-В батарей ёмкостью 10,5 А·ч, одной зарядки которой хватит до 35 км пути.

В электросамокате Acer используется система двойной подвески, которая включает в себя телескопическую вилку спереди, а также задний амортизатор, что делает поездку на неровных поверхностях более комфортной. Другие особенности Predator Extreme включают низкий центр тяжести, 10″ внедорожные шины для улучшенного сцепления, гидравлические дисковые тормоза и индикаторные лампы.

Компания планирует выпустить Predator Extreme в странах в Европы, Ближнего Востока и Африки во II квартале 2024 года. Новинку оценили в 1299 евро (около $1400).