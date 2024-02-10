NASA представило неизвестные ранее фотографии спутников Сатурна

Планета-гигант Сатурн известна каждому благодаря своим поразительным кольцам, которых в представленном масштабе больше нет ни у одной планеты Солнечной системы. Однако Сатурн интересен также поразительным количеством спутников, включая большие и даже потенциально пригодные для появления там жизни. На новых недавно обнародованных снимках NASA спутники Сатурна представлены во всей красе, словно сошли со страниц фантастических произведений.

Но это реальные изображения, полученные автоматической станцией NASA «Кассини» (Cassini). Станция изучала систему Сатурна с 2004 по 2017 год. Благодаря ей и последующим наблюдениям нам сегодня известно о существовании 156 спутников у этой планеты-гиганта. Это своего рода Солнечная система в миниатюре и когда-нибудь она станет обширной обжитой областью пространства, в которой человечество сможет найти свой второй дом.

Даже по одним только фотографиям крупных лун Сатурна учёные могут определить геологию и особенности строения этих небесных тел. Среди них выделяются спутники, изобилующие трещинами и даже гейзерами, что намекает на существование там глобальных подповерхностных океанов. А где жидкая и, тем более, отчётливо водная среда, там вполне могут быть условия для зарождения биологической жизни в тёплых слоях глубоко подо льдом или скалами.

Более того, спутник Сатурна Титан единственная в Солнечной системе луна с плотной атмосферой. В своё время NASA рассчитывает запустить на него 450-кг вертолёт «Стрекоза». Титан особенно эффектно выглядит на фотографиях «Кассини», когда Солнце освещает его с тыла, подсвечивая атмосферу малой планеты. Наконец, это просто красиво и даже поразительно, что у нас есть возможность смотреть на снимки, сделанные за миллиарды километров от Земли.