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NASA представило неизвестные ранее фотографии спутников Сатурна

Планета-гигант Сатурн известна каждому благодаря своим поразительным кольцам, которых в представленном масштабе больше нет ни у одной планеты Солнечной системы. Однако Сатурн интересен также поразительным количеством спутников, включая большие и даже потенциально пригодные для появления там жизни. На новых недавно обнародованных снимках NASA спутники Сатурна представлены во всей красе, словно сошли со страниц фантастических произведений.

Источник изображения: NASA

Слева направо запечатлены Янус, Пандора, Энцелад, Мимас и Рея, а края колец Сатурна проходят через середину снимка. Источник изображения: NASA

Но это реальные изображения, полученные автоматической станцией NASA «Кассини» (Cassini). Станция изучала систему Сатурна с 2004 по 2017 год. Благодаря ей и последующим наблюдениям нам сегодня известно о существовании 156 спутников у этой планеты-гиганта. Это своего рода Солнечная система в миниатюре и когда-нибудь она станет обширной обжитой областью пространства, в которой человечество сможет найти свой второй дом.

Кольца Сатурна и четыре его спутника: Пан, Титан, Диона и Пандора

Кольца Сатурна и четыре его спутника слева направо: Пан (в разрыве колец), Титан, Диона (на фоне Титана) и Пандора

Даже по одним только фотографиям крупных лун Сатурна учёные могут определить геологию и особенности строения этих небесных тел. Среди них выделяются спутники, изобилующие трещинами и даже гейзерами, что намекает на существование там глобальных подповерхностных океанов. А где жидкая и, тем более, отчётливо водная среда, там вполне могут быть условия для зарождения биологической жизни в тёплых слоях глубоко подо льдом или скалами.

Подсвеченная Солнцем атмосфер Титана за кольцами и маленький Эцелад на фоне атмосферы

Подсвеченная Солнцем атмосфер Титана за кольцами и маленький Энцелад на фоне атмосферы

Более того, спутник Сатурна Титан единственная в Солнечной системе луна с плотной атмосферой. В своё время NASA рассчитывает запустить на него 450-кг вертолёт «Стрекоза». Титан особенно эффектно выглядит на фотографиях «Кассини», когда Солнце освещает его с тыла, подсвечивая атмосферу малой планеты. Наконец, это просто красиво и даже поразительно, что у нас есть возможность смотреть на снимки, сделанные за миллиарды километров от Земли.

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Рубрики: Новости Hardware, на острие науки, космос, окружающая среда,
Теги: сатурн, nasa, солнечная система, астрономия
сатурн, nasa, солнечная система, астрономия
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