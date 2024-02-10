Сегодня 11 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software игры Ubisoft притормозит работу с виртуальной...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Ubisoft притормозит работу с виртуальной реальностью из-за слабых продаж Assassin’s Creed Nexus VR

Из-за плохих продаж Assassin’s Creed Nexus VR компания Ubisoft пока не будет увеличивать инвестиции в сегмент виртуальной реальности. Об этом сообщил в ходе финансового отчёта её генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot).

Источник изображения: Ubisoft

Источник изображения: Ubisoft

Выпущенный в ноябре 2023 года эксклюзив Meta Quest позволяет игрокам примерить на себя роли главных героев Assassin’s Creed Nexus VR: Эцио (Ezio), Кассандры (Kassandra) и Коннора (Connor). В квартальном отчёте Ubisoft наименование Nexus VR не упоминается вообще, но о ней после мероприятия рассказал сам Гиймо. Отвечая на вопрос о будущих планах Ubisoft в отношении виртуальной реальности, гендиректор заявил, что компания «в данный момент не будет увеличивать инвестиций в виртуальную реальность, потому что она должна набрать обороты».

Этот сегмент по-прежнему остаётся нишевым, в связи с чем продажи Nexus VR оказались ниже ожидаемых. «Мы были несколько разочарованы тем, чего мы смогли добиться в виртуальной реальности с Assassin's Creed, главным образом потому, что Assassin’s Creed Nexus VR продавалась не так хорошо, как ожидалось», — отметил Ив Гиймо.

Он добавил, что игра «пошла хорошо, <..> но мы думали, что она будет продаваться лучше». В итоге инвестиции Ubisoft в виртуальную реальность останутся прежними. На 2025 финансовый год у компании намечена «многообещающая линейка», в том числе Assassin's Creed Codename Red — долгожданная часть серии, действие которой происходит в феодальной Японии; и приключение Star Wars Outlaws, которое выйдет в этом календарном году.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
Гендиректор Ubisoft объяснил, почему Skull and Bones заслуживает стоить $70 — это «настоящая» игра АААА-уровня
Ubisoft подтвердила, когда выйдут Star Wars Outlaws и Assassin’s Creed Codename: Red
Слухи: продажи Prince of Persia: The Lost Crown и Avatar: Frontiers of Pandora пока не оправдали ожиданий Ubisoft
Subnautica 2 оказалась игрой-сервисом, зато с кооперативом — подробности «мультиплеерного сиквела» от Krafton
«Лучшее, что может случиться с Fallout»: вышел первый за четыре года трейлер ремейка Fallout 2 на движке четвёртой части
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3
Рубрики: Новости Software, игры,
Теги: ubisoft, assassin’s creed, виртуальная реальность
ubisoft, assassin’s creed, виртуальная реальность
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Эксперты подтвердили прорыв в термоядерном синтезе, достигнутый учёными США 43
Наныли: обзор видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER 36
«Яндекс Маркет» выпустил свои дебютные ноутбуки Lunnen 36
У перспективного российского электромобиля «Атом» изменился дизайн — ради аэродинамики и снижения шума 24

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Новая статья: Tekken 8 — король трёхмерных файтингов вернулся. Рецензия 20 мин.
Team Spirit прошла в финал IEM Katowice 2024 2 ч.
Ubisoft притормозит работу с виртуальной реальностью из-за слабых продаж Assassin’s Creed Nexus VR 7 ч.
Microsoft повысит удобство ИИ-помощника Copilot в Windows 11 12 ч.
Годовая выручка OpenAI выросла до $2 млрд, но компания тратит больше 13 ч.
Новая статья: Like a Dragon: Infinite Wealth — путёвка в рай. Рецензия 10-02 00:01
В коде обновлённой Counter-Strike 2 нашли следы двух будущих игр Valve — как минимум одна из них связана с Half-Life 09-02 23:18
В Windows 11 обновится интерфейс панели «Управление цветом» — он станет более современным, простым и понятным 09-02 22:26
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3 09-02 21:44
Кодзима объяснил, что заставило его взяться за шпионский боевик Physint в духе Metal Gear Solid — страх смерти и просьбы фанатов 09-02 20:48
Gigabyte усилила печатные платы GeForce RTX 40-й серии, чтобы они не ломались под собственным весом 2 ч.
Учёные создали ультратонкие кремниевые солнечные панели для авиации, космоса и носимой электроники 4 ч.
C3 Solutions стала официальным поставщиком решений для дата-центров «Ростелеком-ЦОД» 4 ч.
Облачный провайдер Vultr запустил платформу CDN 4 ч.
Cisco намерена значительно сократить штат 4 ч.
Опубликованы результаты тестирования рабочей станции на базе NVIDIA GH200 4 ч.
Анонсирован мини-ПК MSI Cubi N ADL с энергоэффективным чипом Intel N100 6 ч.
Слухи: Huawei работает над VR-гарнитурой вдвое легче и дешевле Apple Vision Pro 7 ч.
Индекс S&P 500 впервые в истории закрылся выше 5000 пунктов — всё благодаря техногигантам 8 ч.
NASA представило неизвестные ранее фотографии спутников Сатурна 8 ч.