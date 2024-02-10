Ubisoft притормозит работу с виртуальной реальностью из-за слабых продаж Assassin’s Creed Nexus VR

Из-за плохих продаж Assassin’s Creed Nexus VR компания Ubisoft пока не будет увеличивать инвестиции в сегмент виртуальной реальности. Об этом сообщил в ходе финансового отчёта её генеральный директор Ив Гиймо (Yves Guillemot).

Выпущенный в ноябре 2023 года эксклюзив Meta✴ Quest позволяет игрокам примерить на себя роли главных героев Assassin’s Creed Nexus VR: Эцио (Ezio), Кассандры (Kassandra) и Коннора (Connor). В квартальном отчёте Ubisoft наименование Nexus VR не упоминается вообще, но о ней после мероприятия рассказал сам Гиймо. Отвечая на вопрос о будущих планах Ubisoft в отношении виртуальной реальности, гендиректор заявил, что компания «в данный момент не будет увеличивать инвестиций в виртуальную реальность, потому что она должна набрать обороты».

Этот сегмент по-прежнему остаётся нишевым, в связи с чем продажи Nexus VR оказались ниже ожидаемых. «Мы были несколько разочарованы тем, чего мы смогли добиться в виртуальной реальности с Assassin's Creed, главным образом потому, что Assassin’s Creed Nexus VR продавалась не так хорошо, как ожидалось», — отметил Ив Гиймо.

Он добавил, что игра «пошла хорошо, <..> но мы думали, что она будет продаваться лучше». В итоге инвестиции Ubisoft в виртуальную реальность останутся прежними. На 2025 финансовый год у компании намечена «многообещающая линейка», в том числе Assassin's Creed Codename Red — долгожданная часть серии, действие которой происходит в феодальной Японии; и приключение Star Wars Outlaws, которое выйдет в этом календарном году.