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«Конец близок»: экшен-платформер Dead Cells отправят на пенсию после выхода 35-го обновления и пяти лет поддержки

Студии Motion Twin и Evil Empire сообщили, что следующее обновление для экшен-платформера с элементами роглайта Dead Cells станет последним. После выпуска 35-го апдейта The End is Near («Конец близок») разработчики планируют переключить своё внимание на другие проекты.

Источник изображения: Motion Twin

Источник изображения: Motion Twin

«Обновление 35 для Dead Cells знаменует собой завершение нашего творческого пути в игре. После невероятного пятилетнего сотрудничества по добавлению дополнительного контента в Dead Cells, команда Evil Empire отправится навстречу новым приключениям», — подытожили соавторы экшен-платформера.

Финальный апдейт добавит в игру три новых вида оружия, бесцветные мутации, новых врагов и многое другое. После выхода обновления The End is Near игра станет получать только важные технические патчи.

Решение об отказе от дальнейшей активной поддержки Dead Cells было окончательно принято после выпуска крупнейшего дополнения Return to Castlevania. Специалисты из Motion Twin и Evil Empire посчитали, что бесконечный выпуск больших обновлений для Dead Cells в какой-то момент утомит публику, а сама игра лишится «уникального очарования».

Dead Cells вышла в августе 2018 года на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch, а впоследствии состоялся релиз на iOS и Android.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Боевик, Платформер, Моды, патчи, дополнения, Xbox, PlayStation, Nintendo,
Теги: dead cells, motion twin, evil empire, экшен-платформер, роглайт
dead cells, motion twin, evil empire, экшен-платформер, роглайт
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