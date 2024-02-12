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Bell Textron испытала технологию двигателя для скоростного самолёта SPRINT X-plane с вертикальным взлётом и посадкой

Компания Bell Textron провела наземные испытания технологии двигателя со складывающимся винтом, которая будет использоваться в будущем самолёте SPRINT X-plane с вертикальным взлётом и посадкой. Bell Textron является одним из претендентов на заключение контракта с Управлением перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) на разработку самолёта данного типа в рамках программы Speed and Runway Independent Technologies (SPRINT).

Источник изображения: Bell Textron

Источник изображения: Bell Textron

Конкуренцию Bell Textron составят Aurora Flight Sciences (дочерняя компания Boeing), Northrop Grumman Aeronautic Systems и Piasecki Aircraft Corporation, тоже получившие в ноябре гранты на $15 млн для подготовки концептуального проекта SPRINT X-plane и определения требований и интерфейсов на этапе 1A. Первый этап программы продлится 6 месяцев.

Цель проекта SPRINT — создание самолёта, который не зависит от наличия взлётно-посадочной полосы, для выполнения различных миссий: от высадки спецназа до оказания помощи при стихийных бедствиях в труднодоступных районах.

Наземные испытания Bell Textron, проведённые на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико, призваны показать возможность перехода винтокрылого аппарата от вертикального взлёта с помощью винтового двигателя к горизонтальному скоростному полёту с использованием реактивного двигателя.

Подобно конвертоплану V-22 Osprey, будущий X-plane после вертикального подъёма на определённую высоту с помощью роторов будет наклонять их в горизонтальное положение для движения вперёд, но в данном случае вступают в действие реактивные двигатели. Чтобы уменьшить сопротивление воздуха и не мешать в полёте, роторы будут сконструированы так, чтобы не только поворачиваться, но и складываться, и фиксироваться на месте.

Второй этап программы 1B стартует в середине 2024 года. На этом этапе будет усовершенствована конструкция X-plane посредством всестороннего анализа, моделирования, испытаний компонентов и подсистем, планирования производства и планирования летных испытаний, кульминацией которых станет предварительный анализ конструкции. Второй этап будет включать детальное проектирование, строительство, наземные испытания и сертификацию X-Plane Demonstrator. Третий этап — программа лётных испытаний X-plane — позволит проверить технологии и интегрированную концепцию в соответствующем масштабе и в реальных условиях полёта.

Ожидается, что новый пилотируемый самолёт сможет летать со скоростью до 833 км/ч на высоте до 9100 м и перевозить груз весом до 2300 кг на расстояние до 370 км.

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Рубрики: Новости Hardware, автомобили, мотоциклы, транспортные средства,
Теги: darpa, самолёт, испытания
darpa, самолёт, испытания
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