Сегодня 12 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости видеокарты Gigabyte выпустит видеокарту Radeon RX 7...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Gigabyte выпустит видеокарту Radeon RX 7900 GRE Gaming

Как известно, изначально видеокарты Radeon RX 7900 GRE были ориентированы на рынок Китая. Однако позже компания AMD расширила географию их продаж на рынки Европы, а также другие азиатские страны. Компания Gigabyte готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 7900 GRE. Новинка позаимствует дизайн ранее выпущенной модели Radeon RX 7800 XT Gaming и будет продаваться в Европе.

Источник изображений: VideoCardz

Источник изображений: VideoCardz

В составе Radeon RX 7900 GRE используется урезанный графический процессор Navi 31 XL с 80 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3, то есть с 5120 потоковыми процессорами. В Boost-режиме он способен разогнаться до 2245 МГц (базовая рабочая частота составляет 1880 МГц). Для сравнения, в Radeon RX 7900 XT используется графический чип с 84 вычислительными блоками и 5376 потоковыми процессорами. Модель RX 7900 GRE имеет 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину — Radeon RX 7900 XT предлагает 20 Гбайт памяти с 320-битной шиной.

Сам чип Navi 31 XL имеет меньшую площадь по сравнению с Navi 31 XT, который применяется в основе RX 7900 XT, и полностью совместим с печатными платами для GPU Navi 32, на базе которого работают карты RX 7800 XT и RX 7700 XT. Примечательно, что заявленный показатель энергопотребления RX 7900 GRE ниже, чем у RX 7800 XT — 260 против 263 Вт. Благодаря всему этому партнёры AMD могут использовать для Radeon RX 7900 GRE уже готовые варианты систем охлаждения, применяющиеся в ранее выпущенных младших моделях ускорителей.

Компания Gigabyte не озвучила технические характеристики своей версии Radeon RX 7900 GRE. Но, судя по всему, карта получит некоторый дополнительный заводской разгон графического процессора. К слову, о возможностях эталонной версии Radeon RX 7900 GRE можно узнать из нашего обзора данной видеокарты.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
PowerColor представила полностью белую Radeon RX 7900 XT Hellhound Spectral White Edition
ASRock выпустила в Европе видеокарты Radeon RX 7900 GRE по цене от €579
AMD официально снизила до $749 цену Radeon RX 7900 XT, а Radeon RX 7900 GRE подешевела до $549
Sapphire представила модификацию Radeon RX 6750 GRE, которая на 50 % быстрее RTX 4060 при той же цене
MSI представила чёрно-красную GeForce RTX 4070 Super Gaming X Slim MLG с девушкой-драконом
Gigabyte обеспечила GeForce RTX 4070 Super Aorus Master огромным запасом мощности — она всего на 3 % медленнее RTX 4070 Ti
Рубрики: Новости Hardware, видеокарты,
Теги: gigabyte, radeon rx 7900 gre, видеокарта
gigabyte, radeon rx 7900 gre, видеокарта
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Apple Vision Pro: вы не понимаете, это другое 26
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд выработки энергии, но больше не запустится никогда 23
Обзор 5K-монитора DIGMA Pro Art M 5K: доступная альтернатива 19
«МегаФон» повысил тарифы для некоторых абонентов, так как они от этого не отказались 19

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Аквариус» создаст операционную систему на базе Android для российских смартфонов и планшетов 19 мин.
Продажи Last Epoch перед полноценным релизом достигли 1 млн копий — игра находится в раннем доступе уже больше четырёх лет 23 мин.
Неофициальная ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 получила системные требования и режим «Новая игра +» — на PS5 он появится в марте 3 ч.
Спустя две недели после релиза пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam упал до уровня Batman: Arkham Knight 4 ч.
Инсайдер назвал слухи о выходе Starfield на PS5 «чистой выдумкой», хотя сам их распространял 5 ч.
Илона Маска обязали дать новые показания по делу о покупке Twitter 6 ч.
Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $400 тысяч 19 ч.
Menlo Ventures: запуск ChatGPT стал поворотным моментом, но рынок генеративного ИИ находится в зачаточном состоянии 19 ч.
Microsoft начала переговоры с облачными провайдерами в Европе для урегулирования антимонопольного вопроса 21 ч.
Продажи шутера Helldivers 2 перевалили за 1 млн копий всего за три дня после выхода 21 ч.
Gigabyte выпустит видеокарту Radeon RX 7900 GRE Gaming 2 ч.
iPhone заняли 7 из 10 мест рейтинга самых популярных смартфонов 2023 года 2 ч.
Комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart получил сертификат ФСТЭК России по 4-му уровню доверия 3 ч.
Bell Textron испытала технологию двигателя для скоростного самолёта SPRINT X-plane с вертикальным взлётом и посадкой 3 ч.
Faraday Technology создаст 64-ядерные Arm-процессоры на основе техпроцесса Intel 18A 3 ч.
Инвестфонд D9 сворачивает деятельность, а продажа исландского оператора ЦОД Verne Global затягивается 4 ч.
MedOne создаст в Израиле два подземных дата-центра 4 ч.
Google начала строительство своего первого кампуса ЦОД в Норвегии: €600 млн и 240 МВт 4 ч.
Через пять лет стоимость всех центров обработки данных в мире удвоится до $2 трлн 4 ч.
Китайские производители объединили усилия по разработке твердотельных аккумуляторов для электромобилей 5 ч.