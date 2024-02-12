Gigabyte выпустит видеокарту Radeon RX 7900 GRE Gaming

Как известно, изначально видеокарты Radeon RX 7900 GRE были ориентированы на рынок Китая. Однако позже компания AMD расширила географию их продаж на рынки Европы, а также другие азиатские страны. Компания Gigabyte готовит к выпуску видеокарту Radeon RX 7900 GRE. Новинка позаимствует дизайн ранее выпущенной модели Radeon RX 7800 XT Gaming и будет продаваться в Европе.

В составе Radeon RX 7900 GRE используется урезанный графический процессор Navi 31 XL с 80 вычислительными блоками на архитектуре RDNA 3, то есть с 5120 потоковыми процессорами. В Boost-режиме он способен разогнаться до 2245 МГц (базовая рабочая частота составляет 1880 МГц). Для сравнения, в Radeon RX 7900 XT используется графический чип с 84 вычислительными блоками и 5376 потоковыми процессорами. Модель RX 7900 GRE имеет 16 Гбайт видеопамяти GDDR6 и 256-битную шину — Radeon RX 7900 XT предлагает 20 Гбайт памяти с 320-битной шиной.

Сам чип Navi 31 XL имеет меньшую площадь по сравнению с Navi 31 XT, который применяется в основе RX 7900 XT, и полностью совместим с печатными платами для GPU Navi 32, на базе которого работают карты RX 7800 XT и RX 7700 XT. Примечательно, что заявленный показатель энергопотребления RX 7900 GRE ниже, чем у RX 7800 XT — 260 против 263 Вт. Благодаря всему этому партнёры AMD могут использовать для Radeon RX 7900 GRE уже готовые варианты систем охлаждения, применяющиеся в ранее выпущенных младших моделях ускорителей.

Компания Gigabyte не озвучила технические характеристики своей версии Radeon RX 7900 GRE. Но, судя по всему, карта получит некоторый дополнительный заводской разгон графического процессора. К слову, о возможностях эталонной версии Radeon RX 7900 GRE можно узнать из нашего обзора данной видеокарты.