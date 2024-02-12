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Cooler Master представила доступный игровой монитор GA2501 с Full HD и 100 Гц

Компания Cooler Master представила самый доступный в своём ассортименте игровой монитор. Модель Cooler Master GA2501 предлагает 23,5-дюймовый IPS-экран с поддержкой разрешения Full HD (1920 × 1080 пикселей) с частотой обновления 100 Гц.

Источник изображений: Cooler Master

Источник изображений: Cooler Master

Яркость дисплея новинки составляет 250 кд/м2, а показатель его статической контрастности равен 1500:1. Экран обладает временем отклика в 4 мс (GtG) или 1 мс (MPRT). Панель имеет тонкие рамки с трёх сторон. Для дисплея заявляется 84-процентный охват цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB, а также 100-процентный охват цветовой гаммы sRGB.

В набор внешних разъёмов монитора Cooler Master GA2501 входят порт HDMI, а также D-Sub. Последний поддерживает вывод изображения с частотой до 75 Гц. В комплект поставки не включён кабель D-Sub, поэтому пользователю придётся приобретать его отдельно, в случае такой необходимости. Поддержка частоты обновления в 100 Гц обеспечивается через кабель HDMI, который присутствует в комплекте поставки.

Монитор оснащён подставкой, позволяющей изменять угол экрана от -5 до 15 градусов. Регулировки по высоте и углам поворота нет. Кроме того, новинка имеет эргономичный джойстик управления настройками.

Производитель оценил монитор GA2501 в €110.

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Рубрики: Новости Hardware, мониторы, проекторы, ТВ-тюнеры, телевизоры,
Теги: cooler master, монитор, ips матрица
cooler master, монитор, ips матрица
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