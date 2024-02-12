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Palworld рекордными темпами теряет игроков в Steam, а студии-разработчику «катастрофически» не хватает сотрудников

Симулятор выживания Palworld, ставший второй игрой в истории Steam с пиковым онлайном выше 2 млн пользователей, установил ещё один рекорд на платформе, но теперь со знаком минус.

Источник изображения: Steam

Источник изображения: Steam (Rafa90)

6 февраля количество одновременных пользователей Palworld в Steam упало ниже 1 млн — такого не происходило за всё время с 21 января. 9 февраля пиковый онлайн опустился до 682 032 человек (личный минимум). Таким образом, с 28 января, когда был зафиксирован наивысший показатель (2 101 867), симулятор потерял более 1,4 млн игроков — это крупнейшее падение в истории площадки за столь короткий срок (13 дней). Рекордсмен по онлайну на платформе, шутер PUBG: Battlegrounds, удерживал геймеров значительно дольше — даже спустя шесть лет после запуска его ежедневный пик достигает 400–600 тысяч пользователей.

Источник изображения: steamdb.info

Источник изображения: steamdb.info

Так или иначе, в последние дни пользовательская активность снова выросла. За последние сутки Palworld сумела собрать 756 764 игрока одновременно (второе место после Counter-Strike 2). По данным создателей, к 31 января продажи игры в магазине Valve превысили 12 млн, а на Xbox — 7 млн копий. Она три недели подряд возглавляет чарт продаж Steam.

Источник изображения: steampowered.com

Источник изображения: steampowered.com

Дальнейшую поддержку Palworld может осложнить недостаток кадров. Недавно разработчики сообщили в Twitter о «катастрофической» нехватке специалистов. «Нам требуются сотрудники на все позиции, особенно планировщики и инженеры,написали они. — Мы ищем людей, имеющих опыт работы с любым движком, так что обращайтесь, если вы заинтересованы в создании игры совершенно нового типа».

Симулятор приносит большую выручку, однако расходы студии также высоки: на поддержание работоспособности игровых серверов Pocketpair ежемесячно тратит около 500 тысяч долларов.

Palworld вышла 19 января в раннем доступе на ПК (Steam, Microsoft Store), Xbox One, Xbox Series X и S (в том числе в Game Pass). Рейтинг в сервисе Valve, рассчитанный на основании 210 тысяч рецензий, составляет 94 %.

Одновременно Pocketpair продолжает работать ещё над несколькими играми, включая мультиплеерную песочницу Craftopia, симулятор рисования при помощи ИИ AI: Art Impostor и метроидванию Never Grave: The Witch and The Curse в духе Hollow Knight. Все они находятся в раннем доступе — первая стартовала ещё в сентябре 2020 года.

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, Симулятор, Xbox,
Теги: palworld, pocketpair, симулятор выживания, продажи игр
palworld, pocketpair, симулятор выживания, продажи игр
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