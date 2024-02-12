Windows 11 получит встроенный аналог ИИ-масштабирования NVIDIA DLSS

Компания Microsoft работает над функцией масштабирования видео из низкого разрешения в более высокое с помощью ИИ-алгоритмов. Вероятно, речь идёт об аналоге инструментов NVIDIA DLSS и AMD FSR, который будет интегрирован непосредственно в Windows 11.

Упоминания функции под названием Automatic Super Resolution обнаружились в последних тестовых сборках Windows 11, которые доступны участникам программы предварительной оценки Microsoft. В описании этого инструмента сказано, что новая функция «использует искусственный интеллект для обеспечения в поддерживаемых играх более плавного игрового процесса с улучшенной детализацией».

Отметим, что описание технологии Automatic Super Resolution указывает на то, что Microsoft намерена интегрировать в Windows 11 функцию, которая похожа на технологию Deep Learning Super Resolution. Последняя задействует ИИ-алгоритмы для повышения кадровой частоты и качества изображения в играх. AMD и Intel также ведут разработку аналогов, популярность которых растёт в последнее время.

Microsoft ещё не анонсировала новую функцию, поэтому трудно сказать, как именно она будет работать и в какие сроки может стать общедоступной. Технология DLSS задействует для масштабирования изображения тензорные ядра ускорителей GeForce RTX. Вполне возможно, что для корректной работы функции Automatic Super Resolution потребуется наличие соответствующей видеокарты или процессора с NPU.