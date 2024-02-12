Институт развития интернета открыл конкурс на создание «национального контента» — для разработчиков игр правила изменились

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) объявила об открытии конкурса на создание «национального контента» для широкой аудитории. Для разработчиков игр условия изменились.

К участию допускаются проекты со сроком реализации до конца 2026 года по пяти направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиформатный (мультиплатформенный) контент, специальные интернет-проекты в СМИ, игры и ПО.

ИРИ рассматривает проекты на разные темы (подробнее о них можно найти здесь), включая национальную историю, культуру, традиции, качественные изменения в жизни общества, современные и исторические герои.

Что касается условий для разработчиков игр, то изменений три:

ИРИ теперь требует, чтобы подаваемые на конкурс проекты были новыми и не представленными ранее в Сети. Исключение — демоверсия (её объём — не более 20 % от финального продукта);

отныне ИРИ принимает на конкурс DLC — надо документально подтвердить право владения основной игрой;

ИРИ выделил три ключевых показателя эффективности по игровому направлению — скачивания, уникальные пользователи и смешанный показатель.

Появление в конкурсе новых требований гендиректор ИРИ Алексей Гореславский объяснил тем, что «нам важно не столько количество, сколько качество выходящих при нашей поддержке проектов».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 февраля по 12 марта (до 18:00 по Москве). Очная защита финалистов пройдёт в мае, а победители станут известны в июне (не позднее 10-го числа).