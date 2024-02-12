Сегодня 12 февраля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Анонс Институт развития интернета открыл конку...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Институт развития интернета открыл конкурс на создание «национального контента» — для разработчиков игр правила изменились

АНО «Институт развития интернета» (ИРИ) объявила об открытии конкурса на создание «национального контента» для широкой аудитории. Для разработчиков игр условия изменились.

Источник изображения: Cyberia Nova

Источник изображения: Cyberia Nova

К участию допускаются проекты со сроком реализации до конца 2026 года по пяти направлениям: видеоконтент, контент в блогосфере, мультиформатный (мультиплатформенный) контент, специальные интернет-проекты в СМИ, игры и ПО.

ИРИ рассматривает проекты на разные темы (подробнее о них можно найти здесь), включая национальную историю, культуру, традиции, качественные изменения в жизни общества, современные и исторические герои.

В качестве примеров игр для конкурса в ИРИ приводят «Смуту», «Передний край» и «Спарту» (источник изображения: Cats Who Play)

В качестве примеров игр для конкурса в ИРИ приводят «Смуту», «Передний край» и «Спарту» (источник изображения: Cats Who Play)

Что касается условий для разработчиков игр, то изменений три:

  • ИРИ теперь требует, чтобы подаваемые на конкурс проекты были новыми и не представленными ранее в Сети. Исключение — демоверсия (её объём — не более 20 % от финального продукта);
  • отныне ИРИ принимает на конкурс DLC — надо документально подтвердить право владения основной игрой;
  • ИРИ выделил три ключевых показателя эффективности по игровому направлению — скачивания, уникальные пользователи и смешанный показатель.
Источник изображения: Институт развития интернета

Источник изображения: Институт развития интернета

Появление в конкурсе новых требований гендиректор ИРИ Алексей Гореславский объяснил тем, что «нам важно не столько количество, сколько качество выходящих при нашей поддержке проектов».

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 12 февраля по 12 марта (до 18:00 по Москве). Очная защита финалистов пройдёт в мае, а победители станут известны в июне (не позднее 10-го числа).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
«Иначе мы будем и дальше двигаться вслепую»: российские ассоциации разработчиков видеоигр подготовили план развития индустрии
В России предложили ограничить показ рекламы в играх, но это грозит «выдворением» оставшихся разработчиков
Путин поручил организовать мониторинг информации в видеоиграх и учёт финансовых операций иностранных разработчиков в России
«Любовь витает в воздухе Фейруна»: Larian анонсировала «внушительный» шестой патч для Baldur’s Gate 3
Subnautica 2 оказалась игрой-сервисом, зато с кооперативом — подробности «мультиплеерного сиквела» от Krafton
SAP заблокирует российским клиентам доступ к своим сервисам 20 марта
Рубрики: Новости Software, Новости сети, игры, Анонс,
Теги: игры, россия
игры, россия
← В прошлое
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
Обзор Apple Vision Pro: вы не понимаете, это другое 26
Термоядерный реактор JET установил мировой рекорд выработки энергии, но больше не запустится никогда 23
Обзор 5K-монитора DIGMA Pro Art M 5K: доступная альтернатива 19
«МегаФон» повысил тарифы для некоторых абонентов, так как они от этого не отказались 19

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
Институт развития интернета открыл конкурс на создание «национального контента» — для разработчиков игр правила изменились 28 мин.
Windows 11 получит встроенный аналог ИИ-масштабирования NVIDIA DLSS 31 мин.
Palworld рекордными темпами теряет игроков в Steam, а студии-разработчику «катастрофически» не хватает сотрудников 2 ч.
«Аквариус» создаст операционную систему на базе Android для российских смартфонов и планшетов 3 ч.
Продажи Last Epoch перед полноценным релизом достигли 1 млн копий — игра находится в раннем доступе уже больше четырёх лет 3 ч.
Неофициальная ПК-версия Marvel’s Spider-Man 2 получила системные требования и режим «Новая игра +» — на PS5 он появится в марте 5 ч.
Спустя две недели после релиза пиковый онлайн Suicide Squad: Kill the Justice League в Steam упал до уровня Batman: Arkham Knight 6 ч.
Инсайдер назвал слухи о выходе Starfield на PS5 «чистой выдумкой», хотя сам их распространял 7 ч.
Илона Маска обязали дать новые показания по делу о покупке Twitter 9 ч.
Team Spirit стала чемпионом IEM Katowice 2024 по Counter-Strike 2 и выиграла $400 тысяч 21 ч.
Cooler Master представила доступный игровой монитор GA2501 с Full HD и 100 Гц 2 ч.
Gigabyte выпустит видеокарту Radeon RX 7900 GRE Gaming 4 ч.
iPhone заняли 7 из 10 мест рейтинга самых популярных смартфонов 2023 года 4 ч.
Комплекс однонаправленной передачи данных InfoDiode Smart получил сертификат ФСТЭК России по 4-му уровню доверия 5 ч.
Bell Textron испытала технологию двигателя для скоростного самолёта SPRINT X-plane с вертикальным взлётом и посадкой 5 ч.
Faraday Technology создаст 64-ядерные Arm-процессоры на основе техпроцесса Intel 18A 6 ч.
Инвестфонд D9 сворачивает деятельность, а продажа исландского оператора ЦОД Verne Global затягивается 6 ч.
MedOne создаст в Израиле два подземных дата-центра 6 ч.
Google начала строительство своего первого кампуса ЦОД в Норвегии: €600 млн и 240 МВт 6 ч.
Через пять лет стоимость всех центров обработки данных в мире удвоится до $2 трлн 6 ч.