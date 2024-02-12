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Релиз мрачной ролевой игры The Thaumaturge от авторов ремейка The Witcher опять отложили — разработчики испугались конкуренции

Разработчики изометрической ролевой игры The Thaumaturge из польской студии Fool’s Theory (ремейк The Witcher) обратились к поклонникам с двумя новостями: хорошей и не очень хорошей.

Источник изображений: 11 bit studios

Источник изображений: 11 bit studios

Хорошая новость заключается в том, что разработка The Thaumaturge официально завершена — игра готова к премьере и даже уже попала в руки множеству обозревателей по всему миру.

Не очень хорошая новость — несмотря на готовность, релиз The Thaumaturge опять переносится. На сей раз задержка составит всего две недели: вместо 20 февраля игра увидит свет 4 марта на PC (Steam, GOG, EGS).

Причиной переноса выступает не забота о качестве игры, как это было в прошлый раз, а неудачный выбор релизного окна — февраль чересчур богат на потенциально хорошие игры, и The Thaumaturge рискует среди них затеряться.

«Мы решили использовать эту возможность, чтобы предоставить The Thaumaturge пространство для манёвра. Так игра получит тот уровень внимания, которого, по нашему мнению, заслуживает», — заявили разработчики.

Дополнительное время пойдёт на полировку игры

Дополнительное время пойдёт на полировку игры

События The Thaumaturge развернутся в Варшаве начала XX века, когда город находился под контролем Российской империи. В мире игры тауматурги (маги) способны подчинять своей воле салюторов (демонов) и использовать их в бою.

Обещают глубокий сюжет, детективные элементы, моральные дилеммы и последствия решений, тактические бои, прокачку персонажа, графику на Unreal Engine 5, текстовый перевод на русский и консольный релиз (в перспективе).

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Рубрики: Новости Software, игры, ПК, RPG, JRPG, Анонс,
Теги: the thaumaturge, fool’s theory, 11 bit studios, ролевая игра
the thaumaturge, fool’s theory, 11 bit studios, ролевая игра
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