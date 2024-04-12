Обзор смартфона Xiaomi 14 Ultra: эпичный камерофон стал еще лучше

На самом деле выход четырнадцатой «ультры» за пределы привычного ареала обитания можно считать ее главной особенностью. Xiaomi 14 Ultra кажется достаточно скромным обновлением по сравнению с революционным (на мой вкус) Xiaomi 13 Ultra, предлагавшим совершенно особый уровень съемки на зум-камеры.

В 14-м поколении же все основные фишки камеры не тронуты, но обновлен сенсор на главном модуле. Также он получил чуть более светосильную оптику с возможностью пошагового изменения диафрагмы. Более светосильным стал и тот самый телефотомодуль. Незначительно изменился дизайн, посвежела аппаратная платформа – теперь это Qualccomm Snapdragon 8 Gen 3. Любопытно, получилось ли избавить Ultra от проблем с перегревом, характерных для Xiaomi 14 Pro?

Ну и последнее: тут использовано закаленное стекло собственной разработки Xiaomi вместо Corning Gorilla Glass. Вот, по сути, и все. И тем не менее пройти мимо, вероятно, главного камерофона 2024 года определенно нельзя. Мы и не стали. Как не стали и дожидаться начала продаж в крупных магазинах электроники, взяв китайскую версию смартфона у магазина Big Geek.

Xiaomi 14 Ultra Xiaomi 13 Ultra HONOR Magic6 Pro Samsung Galaxy S24 Ultra Apple iPhone 15 Pro Max Дисплей 6,73 дюйма, LTPO AMOLED,

3200 × 1440 точек, 522 ppi, 120 Гц 6,73 дюйма, LTPO AMOLED,

3200 × 1440 точек, 522 ppi, 120 Гц 6,8 дюйма, LTPO OLED,

2800 × 1280 точек, 453 ppi, 120 Гц 6,8 дюйма, Dynamic AMOLED 2X, 1440 × 3088, 500 ppi, 120 Гц 6,7 дюйма, LTPO Super Retina XDR OLED, 2796 × 1290, 460 ppi, 120 Гц Защитное стекло Xiaomi Longjing Glass Corning Gorilla Glass Victus HONOR NanoCrystal Shield Corning Gorilla Armor Ceramic Shield glass Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: одно ядро ARM Cortex-X4 частотой 3,3 ГГц, пять ядер ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A520 частотой 2,3 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2: одно ядро ARM Cortex-X3 частотой 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A715 с частотой 2,8 ГГц, два ядра ARM Cortex-A710 с частотой 2,8 ГГц, три ядра ARM Cortex-A510 с частотой 2,0 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3: одно ядро ARM Cortex-X4 частотой 3,3 ГГц, пять ядер ARM Cortex-A720, частота от 3,0 до 3,2 ГГц, два ядра ARM Cortex-A520 частотой 2,3 ГГц Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy: одно ядро ARM Cortex-X4, частота 3,39 ГГц, пять ядер ARM Cortex-A720, частота от 2,9 до 3,1 ГГц, два ядра ARM Cortex-A520, частота 2,2 ГГц Apple A17 Pro: два ядра Everest, частота 3,78 ГГц + четыре ядра Sawtooth, частота 2,11 ГГц Графический контроллер Adreno 750 Adreno 740 Adreno 750 Adreno 750 Apple A17 GPU (6 ядер) Оперативная память 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12/16 Гбайт 12 Гбайт 8 Гбайт Флеш-память 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт 256/512/1024 Гбайт Поддержка карт памяти Нет Нет Нет Нет Нет Разъемы USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C USB Type-C SIM-карты Две nano-SIM Две nano-SIM Две nano-SIM; eSIM Две nano-SIM; eSIM Одна nano-SIM и одна eSIM (международная версия), две eSIM (версия для США) или две nano-SIM (версия для Китая) Сотовая связь 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 МГц

CDMA 800 / 1900 Сотовая связь 3G HSDPA 800/ 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000 HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц CDMA 2000 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 МГц

CDMA 2000 Сотовая связь 4G LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 42, 48, 66 LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41 LTE, нет информации LTE: диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 41, 66 LTE, диапазоны зависят от версии. В международной версии: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53, 66 Сотовая связь 5G SA/NSA: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78, 79 SA/NSA: 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 77, 78, 79 SA/NSA, нет информации SA/NSA/Sub6: диапазоны 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 38, 40, 41, 66, 75, 77, 78 Диапазоны зависят от версии. В международной SA/NSA/Sub6: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 26, 28, 30, 38, 40, 41, 48, 53, 66, 70, 77, 78, 79 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e 802.11a/b/g/n/ac/6/7 802.11a/b/g/n/ac/6e/7 802.11a/b/g/n/ac/6e Bluetooth 5.4 5.3 5.3 5.3 5.3 NFC Есть Есть Есть Есть Есть (Apple Pay) Навигация GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS GPS, A-GPS, ГЛОНАСС, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC Датчики Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, цветового спектра Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), цветового спектра, ИК-порт, Face ID Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр Освещенности, приближения, акселерометр/гироскоп, магнитометр (цифровой компас), барометр, Face ID Сканер отпечатков пальцев Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Есть, на экране Нет Основная камера Четверной модуль: 50 Мп, ƒ/1,6-ƒ/4,0 + 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/2,5 + TOF-камера; ЭФР от 12 до 120 мм, автофокус со всеми камерами (гибридный автофокус с главной камерой), оптический стабилизатор с главным модулем и двумя телефотомодулями, две светодиодные вспышки Четверной модуль: 50 Мп, ƒ/1,9-ƒ/4,0 + 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/1,8 + 50 Мп, ƒ/3,0 + TOF-камера (ЭФР от 12 до 120 мм), автофокус со всеми камерами (гибридный автофокус с главной камерой), оптический стабилизатор с главным модулем и двумя телефотомодулями, две светодиодные вспышки Тройной модуль: 50 Мп, ƒ/1,4-2,0 + 50 Мп, ƒ/2,0 + 180 Мп, ƒ/2,6 (ЭФР от 13 до 68 мм), фазовый автофокус на всех трех камерах, оптический стабилизатор на основной и телефотокамерах, светодиодная вспышка Четверной модуль: 200 + 50 + 10 + 12 Мп, ƒ/1,7 + ƒ/3,4 + ƒ/2,4 + ƒ/2,2 (ЭФР от 13 до 111 мм), оптический стабилизатор с основной и обеими зум-камерами, одинарная светодиодная вспышка Четверной модуль: 48 + 12 + 12 Мп + LiDAR, ƒ/1,8 + ƒ/2,2 + ƒ/2,8 (ЭФР от 13 до 120 мм), светодиодная вспышка, фазовый автофокус, оптическая стабилизация – в основном модуле и телемодулях Фронтальная камера 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки 32 Мп, ƒ/2,0, фиксированный фокус, без вспышки Двойной модуль: 50 Мп, ƒ/2,0 + TOF, автофокус, без вспышки 12 Мп, ƒ/2,2, фазовый автофокус, без вспышки Двойной модуль: 12 Мп, ƒ/1,9, фазовый автофокус, без вспышки, биометрический датчик/датчик глубины Питание Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 21,28 Вт·ч (5600 мА·ч, 3,8 В) Несъемный аккумулятор: 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 45 Вт (нет в комплекте) Несъемный аккумулятор: 16,88 Вт·ч (4441 мА·ч, 3,8 В); зарядка мощностью до 15 Вт (нет в комплекте) Размер 161,4 × 75,3 × 9,2 мм 163,7 × 74,6 × 9,1 мм 162,5 × 75,8 × 8,9 мм 162,3 × 79 × 8,6 мм 159,9 × 76,7 × 8,3 мм Масса 220/224/230 граммов 227 граммов 225/229 граммов 232/233 грамма 221 грамм Защита корпуса IP68 IP68 IP68 IP68 IP68 Операционная система Android 14, оболочка HyperOS Android 13, оболочка MIUI Android 14, оболочка Magic OS 8 Android 14, оболочка One UI iOS 17 Актуальная цена От 116 000 рублей за китайскую версию От 84 000 рублей за китайскую версию От 109 990 рублей (промоцена) От 102 000 рублей (серые поставки), от 146 999 рублей (официальные поставки) От 114 000 рублей

⇡#Дизайн и эргономичность

Формально дизайн Xiaomi 14 Ultra изменился относительно внешности предшественника, однако по факту искать эти изменения надо с лупой. Общий стиль – тот же самый: экран со слегка загнутыми краями (но совсем не «водопад») спереди, с одинокой фронталкой в индивидуальном отверстии, плюс крупный круглый блок камер сзади. Вот он как будто бы стал немного крупнее.

На самом деле именно «будто бы». Сам блок не изменился, просто смартфон теперь чуть меньше, причем непонятно, за счет чего, – рамки вокруг экрана, к примеру (и так минимальные) не изменились, экран занимает все те же 89,5% лицевой поверхности. Но при этом смартфон стал чуть ниже – но толще и шире.

Главное впечатление от гаджета такое же, как и от прошлой версии, – он очень толстый, брутальный и тяжелый. Причем на диагональ дисплея все не спишешь: к примеру, вспоминается HONOR X8b с экраном почти той же диагонали (6,7 дюйма), но при этом легкий и удобный. Однако это другая лига — все ультрафлагманы сегодня огромны и массивны. Просто даже среди них Xiaomi 14 Ultra – самый толстый. Вероятно, виной тому как раз очень крупные линзы камер, которые невозможно разместить в более тонком корпусе.

Если продолжить поиски с лупой, можно найти и другие изменения. Во-первых, в «кожаной» версии использована искусственная кожа чуть другой фактуры. Во-вторых, появилась версия с титановой рамкой – еще один тренд, заданный Apple, подхватывается остальным рынком. Впрочем, версия с алюминиевой рамкой никуда не делась.

Цветовые вариации: черная (как в нашем случае), белая, синяя и титановая серая. В Россию, впрочем, поставляются только черный и белый Xiaomi 14 Ultra со спинкой из искусственной кожи и рамками из алюминия.

Функциональные элементы стандартные: пара аппаратных клавиш на правой грани, динамики на нижней и верхней гранях, порт USB Type-C на нижней. Мини-джека нет, зато есть сразу четыре микрофона. ИК-порт снова исчез – Xiaomi никак не может определиться, нужен этот интерфейс или все же нет. Корпус получил пыле- и влагозащиту по стандарту IP68.

В комплекте идет такой же чехол, как и у прошлой «ультры», — из пластика, который по фактуре подражает оформлению самого смартфона.

Xiaomi 14 Ultra, как и Xiaomi 14 Pro, поставляется с новой оболочкой HyperOS. Подробно про нее я рассказывал в обзоре «прошки», так что за деталями отошлю туда. Добавить что-то новое – про международную версию HyperOS, например, — также не было возможности по понятным причинам. Так что просто вспомним ключевые детали программной среды, сбрасывающей с парохода современности легендарную MIUI.

HyperOS изменилась относительно MIUI внешне: общий стиль и шрифты – оставлены без изменений, но значки частично обновлены. Переделана полностью панель быстрых настроек (но, кстати, значок доступа к подробным настройкам на панель вернулся, ура), изменился экран блокировки, да и вообще появилось намного больше опций по оформлению рабочего стола. Появился поиск по памяти телефона. Также на месте и аналог Dynamic Island – при установке гаджета на зарядку строка состояния заполняется зеленой заливкой, есть анимация и при подключении аксессуаров по Bluetooth.

Интерфейс HyperOS 1.0

Любопытно, что ключевое новшество – повышенная «легкость» оболочки – разыгрывается в данном случае не в полной мере. ОС занимает более 10 Гбайт в памяти смартфона, что заметно превышает обещанные изначально 8 Гбайт. Так, глядишь, она быстро и MIUI догонит (та занимала минимум 12 Гбайт).

Сканер отпечатков в Xiaomi 14 Ultra находится в поверхности экрана — оптический сенсор небольших габаритов, но удачно расположенный (достаточно высоко, перехватывать в руке гаджет для прикладывания пальца не надо) и с приятным тактильным откликом, подтверждающим срабатывание. Процент срабатывания, к слову, очень высокий. Вместе с разблокировкой при помощи пальца есть также опция распознавания лица силами фронтальной камеры. На месте и шикарный вибромотор, дебютировавший на Xiaomi 14 Pro, – благодаря ему смартфон очень тактильный.

⇡#Дисплей и звук

Дисплей в Xiaomi 14 Ultra перенесен с Xiaomi 14 Pro и по основным характеристикам не отличается от того, что был у предшественника: LTPO AMOLED диагональю 6,73 дюйма и разрешением 3200 × 1440 точек (плотность пикселей — 522 ppi). Поддерживается повышенная частота обновления – благодаря LTPO-матрице она гибко меняется от 1 до 120 Гц.

И да, повышенная частота поддерживается в том числе и в играх. Частоту можно как выбрать самостоятельно (60 или 120 Гц), так и оставить выбор смартфону — по умолчанию установлена именно эта опция. С мерцанием на низких значениях яркости из-за широтно-импульсной модуляции (ШИМ) гаджет борется при помощи димминга с повышенной частотой – 1920 Гц. Это далеко не рекордный показатель, но и этого хватает, чтобы мерцание не было особенно заметным.

Максимальная измеренная яркость дисплея Xiaomi 14 Ultra при искусственном свете составила 720 кд/м2. Это высокий показатель, но заявленного типового максимума в 1000 кд/м2 достичь при замерах не получилось — он явно оставлен за автояркостью, которая задирает пик в условиях яркого внешнего освещения или при воспроизведении HDR-контента. К слову, абсолютный пик заявлен еще более высокий — 3000 кд/м2.

Настройки экрана обширные, но неизменные — в MIUI было все то же самое. Можно включить режим отображения информации на заблокированном экране (Always-On Dislpay), причем с разнообразной анимацией на выбор (теперь – в связке с темой оформления экрана блокировки). Есть специальный режим чтения с теплым тоном экрана, регулировки шрифтов, темная тема c возможностью ее настройки, установки расписания и выбора для конкретных приложений. Плюс есть специальные параметры для работы с VR.

Имеются и различные «улучшайзеры» картинки с применением ИИ: смартфон умеет добавлять дополнительные кадры в изображение для повышения плавности, повышать видимое разрешение и подгонять SDR-картинку под HDR-стандарты. На месте и режим чтения (настраиваемый, в том числе и подстраивающийся под дневное/вечернее время и конкретное приложение), а также новые системные анимации (их можно только включить/выключить, но не настраивать).

Параметры цветопередачи следующие: автоматическая регулировка в зависимости от освещения, выставленный по умолчанию режим Original Color PRO с заявленными естественными цветами, яркий и насыщенный режимы, а также расширенные настройки, где можно самостоятельно выбрать цветовое пространство. Я протестировал экран Xiaomi 14 Ultra с настройками Original Color PRO, Vivid и P3 из раздела Advanced settings.

По умолчанию экран Xiaomi 14 Ultra работает в режиме Original Color PRO, который мне совсем не понравился в Xiaomi 14 Pro. При заявленной естественности цветопередачи именно в нем все шло вкривь и вкось. Что ж, к следующему флагману инженеры Xiaomi ситуацию исправили.

Цветовой охват здесь соответствует тому, что применяется на нашем тестовом контенте, – sRGB. Гамма стабильна, и средний уровень близок к эталону для того самого sRGB – 2,18 (при эталоне 2,2). Цветовая температура чуть повышена – в пределах от 6 800 до 7 200 К, но отклонение от эталона (6 500 K) незначительное. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker, включающей в себя как широкий спектр цветов, так и оттенки серого, составляет 2,17 при норме в 3,00. Замечательный показатель, говорящий о высокой точности цветопередачи в этом режиме.

В режиме Vivid («Яркий») цветовое пространство оказывается близко к DCI-P3, но все же чуть уже в области как красных оттенков, так и зеленых. Гамма немного повышается — до 2,21.

Это почти идеал по меркам пространства Display P3, но наш программно-аппаратный комплекс целится именно в DCI-P3, которое от Display P3 отличается как раз целевой гаммой — у него она 2,4. Это влияет на показатели точности цветопередачи, до которых мы сейчас дойдем. Цветовая температура практически не повышена – на уровне 6 900 К при эталоне около 6 500 К. Среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет 3,66 при норме в 3,00. Если бы в качестве эталона можно было выбрать пространство Display P3, цифры были бы лучше.

В цветовом режиме Advanced – P3 цветовой охват логичным образом расширяется до DCI-P3 и даже чуть превышает это пространство. Гамма не меняется, цветовая температура тоже, а среднее отклонение DeltaE по шкале Color Checker составляет уже 3,68 (напоминаем, оно немного выше из-за того, что Xiaomi явно оптимизирует гамму под Display P3, а не под DCI-P3). В общем, ведет себя экран Xiaomi 14 Ultra корректно и стабильно.

Со звуком у Xiaomi 14 Ultra полный порядок. Есть необходимые профили передачи данных высокого качества по Bluetooth: и aptX HD, и aptX Adaptive, и LDAC. Сама версия Bluetooth – 5.4, благодаря чему задержка звука сводится к минимуму (на поддерживающих этот стандарт наушниках – так что это скорее дело будущего). Имеются выделенные стереодинамики высокого уровня – громкие, с качественным позиционированием. Для смартфона – отлично.

Xiaomi 14 Ultra получил актуальную флагманскую платформу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, которая в Xiaomi 14 Pro продемонстрировала очень высокую производительность, но также и проблемное поведение при нагрузках (троттлинг, перегрев). Посмотрим, что на «ультре».

Для начала напомним, что Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 состоит из восьми ядер, выстроенных по нестандартной схеме – 1+5+2 (точнее, даже 1+3+2+2). В состав вычислительной группы входит одно высокопроизводительное ядро ARM Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц, пять ядер Cortex-A720 (три с частотой 3,2 ГГц, два с частотой 3,0 ГГц), а также два энергоэффективных ядра Cortex-A520 с частотой 2,3 ГГц (все ядра модифицированы Qualcomm, как обычно). Гибкость в выборе между максимальной производительностью и экономией очень высокая. Набор инструкций – ARMv9-A. Техпроцесс – 4 нм.

Графическая подсистема – Adreno 750 с тактовой частотой 770 МГц с поддержкой игрового движка Unreal Engine 5 и трассировки лучей в реальном времени. В Snapdragon 8 Gen 3 используется новый ИИ-сопроцессор NPU (Neural Processing Unit) Hexagon, обеспечивающий, как утверждается, 98-процентную прибавку в быстродействии и 40-процентную прибавку в энергоэффективности (по сравнению с предшественником) в задачах, связанных с работой ИИ-алгоритмов.

Результаты синтетических тестов Xiaomi 14 Ultra

Я, честно говоря, ждал небольшого падения результатов в бенчмарках – проблемы с перегревом были весьма серьезные, и троттлинг (или даже базовое понижение пиковой производительности) казался нормальным решением. Хотя Samsung Galaxy S24 Ultra удалось и мощь сохранить, и при этом не получить таких проблем с перегревом. Что же, мощь Xiaomi 14 Ultra действительно впечатляет – в AnTuTu, например, смартфон набрал еще больше баллов, чем Xiaomi 14 Pro, хотя, казалось бы, куда уже. Но при этом люто нагрелся – и Geekbench 6, который я прогнал «встык», уже не показал впечатляющих цифр. Что было дальше – вы понимаете.

Единственный ресурсный тест, который смартфон смог завершить, – это 3D Mark Solar Bay, который я запускал первым. Прохладный на момент старта аппарат показал уровень троттлинга в 29%, раскалился (держать в руках его было уже почти невозможно) и практически сразу вырубил следующий ресурсный тест из пакета Wild Life. Но, что любопытно, даже уже охлажденный Xiaomi 14 Ultra, после перерыва, все равно не смог завершить тесты Wild Life – ни обычный, ни Extreme, фиксируя в процессе перегрев и выключая тестирование. Так что проблема с теплоотведением никуда не делась — Xiaomi не смогла с ней справиться.

При этом Snapdragon 8 Gen 3, конечно же, поддерживает быстрейшую память, которая и установлена на смартфон: здесь используются накопители стандарта UFS 4.0 (емкостью от 256 Гбайт до 1 Тбайт) и оперативная память LPDDR5x (от 12 до 16 Гбайт) с возможностью расширения (можно забрать у накопителя до 8 дополнительных гигабайт). Слота для карты памяти не предусмотрено. У нас на тестe был Xiaomi 14 Ultra в версии 16+512 Гбайт – той единственной, которая и будет доступна в официальной российской рознице.

⇡#Связь и беспроводные коммуникации

В Xiaomi 14 Ultra есть и 5G-, и LTE-модемы. И тут как раз проявляется проблема китайской версии – список поддерживаемых диапазонов лишь частично коррелирует с необходимыми в России. Но в глобальной версии таких проблем быть не должно. Что касается операторских карточек, то поддерживаются две физические nano-SIM, а вот eSIM – нет.

Набор беспроводных модулей: Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/6e/7, NFC. Смартфон умеет «совмещать» мобильный интернет и Wi-Fi для повышения стабильности и скорости соединения. Навигационный модуль работает с двухканальным GPS с поддержкой A-GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и NavIC.

Сама по себе система камер в Xiaomi 14 Ultra не изменилась: это пять модулей, из которых четыре отвечают непосредственно за четыре же фокусных расстояния, а пятый – это TOF-камера, помогающая при съемке портретов (и встречающаяся все реже – как правило, программно обсчитывать искусственное боке у современных сверхмощных смартфонов получается вполне успешно). Но пара камер из этого набора обновлена.

Главная камера снова получила дюймовый сенсор, но новый – Sony LYT-900 (размер отдельного пикселя – 1,6 мкм). Разрешение – 50 мегапикселей, как и на всех остальных камерах, установленных на смартфон, в дальнейшем я даже не буду это упоминать. Оптика стала «светлее»: диафрагма меняется в диапазоне от f/1,63 до f/4,0, причем теперь умеет это делать ступенями. Эквивалентное фокусное расстояние объектива составляет 23 мм.

Говоря о ступенчатом изменении диафрагмы, я имею в виду возможность ее переключать между значениями f/1,63, f/2,0, f/2,8 и f/4,0. В прошлый раз можно было переключаться только между значениями f/1,9 и f/4,0. Градации позволяют найти баланс между более светлой картинкой и тем самым эффектом «лучиков» на источнике света, ради которого, как правило, подобная опция и может использоваться. Каких-то по-настоящему значительных преимуществ в резкости или естественности боке все еще маленький сенсор с маленькой же оптикой дать при перемене диафрагмы не могут.

Теперь поговорим о трех других камерах. На них сенсоры как раз не поменялись – это все те же одинаковые Sony IMX858: габариты – 1/2,51", размер отдельного пикселя – 0,7 мкм. Широкоугольная камера получила нестабилизированную оптику с ЭФР 12 мм (угол обзора – 122 градуса) и выдающейся для подобного модуля светосилой f/1,8, с фазовым автофокусом Dual Pixel (он используется на всех трех «неосновных» камерах).

Первая зум-камера тоже никак не поменялась: ЭФР – 75 мм, светосила f/1,8. А вот вторая зум-камера, которая и была главным козырем Xiaomi 13 Ultra, стала еще лучше – светосила подросла с f/3,0 до f/2,5. На обеих зум-камерах применяется оптический стабилизатор.

Все четыре модуля по умолчанию снимают с разрешением 12,5 мегапикселя, но, как и в случае с (почти) любым другим сенсором со структурой пикселей Quad Bayer, всегда можно переключиться на съемку с повышенным (до 50 мегапикселей) разрешением. Примеры выше.

По умолчанию съемка на Xiaomi 14 Ultra доступна на пять фокусных расстояний. Четыре базовых, на которые и рассчитана оптика смартфона: расширенный угол обзора, стандартный угол обзора (хотя здесь он чуть шире, чем мы привыкли, на самом деле – 23 мм вместо 25-26 мм), трехкратный зум (если точнее, 3,2-кратный) и пятикратный зум. Также доступен двукратный «гибридный» зум с использованием кропа от 50-мегапиксельной картинки главной камеры.

Если говорить о главной камере со стандартным фокусным расстоянием, то основной прогресс ожидался именно в ночной съемке. Днем Xiaomi 13 Ultra снимал практически идеально, за вычетом чуть холодноватой цветопередачи, но и это можно назвать не недостатком, а характером камеры. А вот ночью кадры получались неплохие, но не более того. Здесь могла помочь повышенная светосила, да и свежий сенсор – с многоуровневой конструкцией, где транзисторы и светочувствительные элементы разнесены по двум слоям, что увеличивает площадь, доступную для сбора света.

Что ж, то, что хорошо выглядело «на бумаге», отлично себя проявляет и на практике. Ночью главная камера Xiaomi 14 Ultra снимает отлично – разве что оптика бликует, но по балансу света и тени, а также по стабильности резкости вопросов никаких. Изображение детализированное, с четкими полутонами. Отмечу также правило хорошего тона – в сложных ситуациях смартфон предпочитает делать более шумные, но не замыленные снимки. Это манера камер из высшего общества.

Широкоугольная камера впечатляет очень широким углом охвата – искажения по краям серьезные, но отмечу, что резкость в этой области падает незначительно, картинка смотрится хорошо по всей поверхности кадра. Ситуация с цветопередачей единая для всех четырех модулей, динамический диапазон очень неплох. Ночью же именно эта камера, несмотря на неплохую светосилу, проявляет себя слабее всех. Есть заметный процент смазанных снимков, а те, что удались по резкости, не всегда могут похвастать высокой детализацией – тут как раз работа шумоподавления очень заметна. При этом хорошо освещенные городские пространства снимать на широкоугольную камеру Xiaomi 14 Ultra интересно из-за характерной манеры работы с источниками освещения.

Двукратный зум реализован неплохо – компенсация кропа при помощи постобработки и в первую очередь повышения контурной резкости заметна, но к драматическому снижению качества изображения это не ведет. Камера остается рабочей как при хорошем освещении, так и в темноте – где, правда, уже заметно падение детализации и усиление шумов.

Про трехкратный (3,2-кратный) зум ничего нового сказать нельзя, здесь камера отрабатывает так же, как и на предшественнике: очень высокая для зум-модуля светосила в сочетании с оптическим стабилизатором позволяют снимать на нее свободно как днем, так и ночью. Приятное естественное боке при съемке крупных планов, хороший динамический диапазон, но не слишком породистая работа с источниками освещения. Впрочем, это уже совсем придирки.

Пятикратный зум с качественным естественным размытием и действительно интересной картинкой с приятным боке был главной фишкой Xiaomi 13 Ultra, но при этом чуть терялся при съемке в темноте. Теперь и эта проблема сведена к минимуму – да, изображение может получиться шумным, но будет стабильно резким, с неплохим балансом светов и теней.

То есть, да, за вычетом не самой сильной в этом отношении широкоугольной камеры, Xiaomi 14 Ultra позволяет делать снимки высокого качества ночью на все доступные фокусные расстояния. Добавлю, что смартфон очень неплохо и стабильно работает с балансом белого – выше можно увидеть сюжет со съемкой вездехода в затененном снегу. Да, синева бросается в глаза, но это действительно тяжелый даже для профессиональной камеры сюжет – к примеру, HONOR Magic6 Pro, на который параллельно велась съемка, выдал еще более далекий от реальности результат.

В целом Xiaomi 14 Ultra не сделал большого скачка вперед в качестве съемки, но как минимум не растерял преимуществ предыдущий модели, подтянув при этом пару слабых мест. В итоге это по-прежнему полновесный претендент на звание лучшего камерофона на рынке.

На Xiaomi 14 Ultra можно снимать не только с пятью фокусными расстояниями по умолчанию, но и с программным зумом, в том числе с экстремальными значениями вплоть до стократного. В этом случае про художественные достоинства снимка говорить не приходится, но изображение остается читаемым. Десятикратный и даже двадцатикратный зум можно признать с определенными поправками применимым и на практике.

Ночной режим доступен для четырех основных камер Xiaomi 14 Ultra – при двукратном «гибридном» зуме применять его нельзя. В данном случае стабильный по резкости результат можно получать и без применения специального режима со склейкой массива снимков, сделанных за несколько секунд. Но в ночном режиме повышаются общая яркость и насыщенность картинки, подрастает резкость. Правда, теряется естественность, так что с этим режимом стоит быть аккуратнее, недаром он перемещен из главной карусели в набор дополнительных функций.

Как и любом старшем смартфоне Xiaomi, камера здесь работает в одном из двух профилей цветопередачи на выбор – Leica Vibrant и Leica Authentic. В Leica Vibrant цвета более яркие, насыщенные, в Leica Authentic, как и указано в названии, — более честные, спокойные. Добавлю, что есть также дополнительное приукрашивание цветов при помощи настройки «AI-камера», но оно убрано во вторичные опции – пользователю Xiaomi 14 Ultra лишнее вмешательство ИИ не навязывается.

Примеры съемки с фильтрами

Есть и более традиционные фильтры — с тонированием изображения. Несколько примеров на одном ночном сюжете — в галерее выше. Всего фильтров здесь 16, часть тоже брендирована Leica.

Мы много говорили про обширные возможности в портретном режиме, которые были и на прошлых флагманах Xiaomi, и на Xiaomi 14 Pro, – казалось бы, ну что еще можно добавить? Все еще можно: при сохранении прежних опций (функция Master Lens, обширные возможности по ретуши, четыре доступных фокусных расстояния, фильтры) теперь добавилась возможность съемки в одном из двух профилей – Master Portrait и Leica Portrait. В зависимости от профиля меняются цвета, насыщенность, динамический диапазон, по-другому выставляется баланс между светом и тенями.

В общем, и так выдающиеся возможности по съемке портретов умножаются на два. По качеству съемки портретов как не было вопросов, так и нет – искусственное боке рисуется корректно, есть даже небольшое естественное боке при съемке с трехкратным зумом (да, пятикратный уже недоступен в портретном режиме), автофокус наводится не просто на лицо, а на глаза. Шикарный уровень.

Есть и выделенный режим макросъемки, в котором работает широкоугольная камера, обладающая небольшой минимальной дистанцией фокусировки. Благодаря автофокусу снимать крупным планом на Xiaomi 14 Ultra относительно комфортно, снимки достаточно эффектные, хотя полноценным макро я это могу назвать лишь с натяжкой.

Приложение не изменилось относительно того, что мы видели еще на Xiaomi 13 Ultra, – новая оболочка, или операционная система, как называют HyperOS ее авторы, тут ни на что особенно не повлияла. Основные элементы оформления переехали с последней версии MIUI, но для лучшего контроля теперь предлагается крупная матрица «быстрых настроек», вызываемая прикосновением к «язычку» на верхней панели.

Это логично и при позиционировании смартфона как фотофлагмана, и при объективной оценке огромного количества доступных опций – от изменяемой диафрагмы до контроля над следящим автофокусом или принудительной активацией HDR. Управлять камерой смартфона удобно: обширный набор опций в данном случае не раскидан без особой логики, как на недорогих смартфонах компании, а расставлен по полочкам.

Xiaomi 14 Ultra. Gallery

В видеосъемке Xiaomi 14 Ultra также смотрится корифеем. Набор опций впечатляющий. Съемка возможна с разрешением 8К при 30 кадрах в секунду и с разрешением 4К с частотой до 120 кадров в секунду! Причем и в 8К, и в 4К (не говоря уже о Full HD) при частоте до 60 кадров в секунду работает стабилизация – как цифровая, так и оптическая. Переключаться между камерами на лету можно при съемке видео в разрешении до 4К с частотой до 60 кадров в секунду. Картинка сочная, четкая, без заметных артефактов, с широким динамическим диапазоном.

В рамках режима Movie пользователю предлагается набор дополнительных возможностей: съемка с искусственным боке, с ретушью, в ночном режиме, с фиксацией фокуса на объекте и с «умным» масштабированием. Все это было и раньше, сейчас же набор дополнен опцией Master Cinema, при включении которой смартфон записывает видео с расширенным динамическим диапазоном в 10-битном формате Rec.2020, но только в разрешении Full HD при 24 кадрах в секунду.

Фронтальная камера не изменилась. Используется сенсор OmniVision OV32C с разрешением 32 мегапикселя (1/3,14 дюйма, размер отдельного пикселя — 0,4 мкм), объектив — без автофокуса, со светосилой f/2,0. Вспышки нет. Есть ретушь («умная», эффект очень заметный, но при этом не обязательно мультяшный) и портретный режим. Также можно выбрать между двумя фокусными расстояниями. Снимает модуль всегда с разрешением в 32 мегапикселя, это не Quad Bayer-сенсор. В целом уровень съемки нормальный, но не выдающийся, на рынке есть фронталки значительно интереснее.

Xiaomi 14 Ultra получил батарею самой распространенной емкости — 19 Вт·ч (5000 мА·ч, 3,8 В). Автономность тоже более-менее стандартная – крупный экран и процессор-«печка» не дают аккумулятору заскучать, но свой световой день смартфон проживает вполне уверенно даже под относительно серьезной нагрузкой. В том числе если включить максимальное доступное разрешение (QHD, тогда как по умолчанию экран работает с Full HD-разрешением). Как и на Xiaomi 13 Pro, при падении уровня заряда до 2-3% смартфон не выключается, а переходит в режим гибернации, в котором он способен совершать экстренные вызовы и принимать звонки.

В нашем традиционном тесте с воспроизведением Full HD-видео на максимальной яркости, с включенным Wi-Fi, Xiaomi 14 Ultra продержался менее 16 часов — для современного флагмана результат не самый высокий. Но в целом приемлемо.

Xiaomi 14 Ultra умеет заряжаться по проводу с предельной мощностью 90 Вт (адаптер есть в комплекте, поддерживаются системы Power Delivery 3.0 и Quick Charge 4.0), благодаря чему может заполнить батарею чуть более чем за полчаса. Тут все как и прежде, а вот беспроводная зарядка усовершенствована – мощность поддерживается вплоть до 80 Вт, по скорости заполнения аккумулятора она уже соперничает с проводной. Есть обратная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

Xiaomi 14 Ultra уже не кажется чем-то впечатляющим после 13 Ultra – фактически это смартфон, почивающий на лаврах предшественника. Тем не менее и сказать, что Xiaomi просто назвала по-новому смартфон, установила в него более актуальный процессор и продает по второму разу прошлогодний товар (то есть делает то, на чем сколотила состояние Apple), тоже нельзя.

Изменения очень точечные и при этом точные – вроде бы просто где-то оптика посветлее, где-то сенсор новый, но в результате главные слабые места камеры Xiaomi исправлены: смартфон намного лучше снимает в темноте (на все модули, кроме широкоугольного) и очень хорошо себя проявляет в плане видео. Экран стал поярче и настроен честнее.

Правда, появились и побочки – автономность стала чуть слабее, новая платформа Qualcomm не просто троттлит, а перегревается, и с этим инженеры Xiaomi снова (после 14 Pro) не сделали ничего. Тем не менее именно как камерофон Xiaomi 14 Ultra смотрится крайне мощно – еще мощнее, чем Xiaomi 13 Ultra (хотя менять один на другой большого смысла нет): слабые стороны подтянули, а то, что и так работало, не сломали.

Достоинства:

«кожаный» (или стеклянный) корпус с влагозащитой IP68;

очень яркий и неплохо настроенный LTPO AMOLED-дисплей;

очень высокая производительность в сочетании с большим объемом быстрой памяти;

шикарное качество съемки на все тыльные камеры;

множество возможностей и высокое качество видеосъемки;

огромные возможности при съемке портретов;

быстрая зарядка – как проводная, так и беспроводная.

Недостатки:

высокая цена;

смартфон очень крупный и тяжелый;

селфи-камера невыразительная по сравнению с тыльными;

аппаратная платформа перегревается под продолжительной нагрузкой;

скорость зарядки ниже, чем у Xiaomi 14 Pro.

За предоставленный на тест смартфон Xiaomi 14 Ultra благодарим магазин BigGeek.