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V-Color представила высокоскоростные модули памяти Manta Xfinity DDR5-8600

Компания V-Color анонсировала двухканальные комплекты оперативной памяти Manta Xfinity RGB DDR5, для которых гарантирована поддержка работы со скоростью 8600 МТ/с через профили разгона Intel XMP 3.0. Совместимость, эффективность и стабильность работы памяти была подтверждена на двух материнских платах от компании ASRock.

Источник изображений: V-Color

Источник изображений: V-Color

Новые модули памяти V-Color Manta Xfinity объёмом 24 Гбайт поддерживают профиль разгона XMP DDR5-8600 с таймингами 40-54-54-132-186 и рабочим напряжением 1,45 В. Стабильность памяти проверялась на недавно представленных материнских платах ASRock Phantom Gaming Z790I Lightning WiFi и Phantom Gaming B760I Lightning WiFi формата Mini-ITX.

По данным V-Color, скорость 8600 МТ/с для памяти достигается при использовании процессоров Intel Core 14-го поколения (Raptor Lake Refresh). Компания не уточнила, возможна ли работа памяти при такой скорости с чипами Core 13-го (Raptor Lake) и 12-го (Alder Lake) поколений.

Производитель показал, что память работает с заявленными характеристиками в системах с процессорами Core i5-14600K и Core i9-14900K.

Появление в продаже модулей ОЗУ Manta Xfinity DDR5-8600 ожидается к середине июня. Стоимость компания не уточнила.

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Рубрики: Новости Hardware, модули ОЗУ, карты памяти, флеш-накопители, кардридеры,
Теги: v-color, озу, оперативная память, ddr5
v-color, озу, оперативная память, ddr5
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