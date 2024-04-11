Сегодня 13 апреля 2024
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости процессоры AMD представила настольные процессоры Ry...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

AMD представила настольные процессоры Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F без встроенной графики и ИИ-движка

Компания AMD официально представила два настольных процессора — Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F. Обе новинки появились на её официальном сайте, согласно которому, они были анонсированы ещё 1 апреля. Компания прежде упоминала их в рамках мероприятия в Китае, но тогда не рассказала об их технических характеристиках, цене и дате поступления в продажу. Теперь часть пробелов заполнена.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Известно, что Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F используют кристаллы Phoenix/Hawk Point с ядрами Zen 4, на базе которых производитель ранее выпустил серию APU Ryzen 8000G. От последних новинки отличаются отсутствием встроенной графики RDNA 3 — AMD подчёркивает, что с этими процессорами обязательно нужна дискретная видеокарта. Но благодаря этому ожидается, что новые модели будут дешевле, чем G-версии.

AMD отметила, что Ryzen 7 8700F и Ryzen 5 8400F поступят в международную продажу. Таким образом, компания опровергла слухи о том, что новинки будут доступны только в Китае. Однако оба процессора будут распространяться только через OEM-партнёров AMD и, вероятно, системных интеграторов. Это не исключает вероятности, что данные чипы всё же появятся в розничной продаже. Просто у них нет официально рекомендованной стоимости. Доступность же указанных процессоров в розничной продаже будет зависеть от того, как быстро OEM-производители и системные интеграторы начнут перепродавать их ретейлерам.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Модель Ryzen 7 8700F предлагает восемь ядер Zen 4 с поддержкой 16 виртуальных потоков. Процессор имеет базовую частоту 4,1 ГГц и автоматически разгоняется до 5,1 ГГц. Чип получил такой же объём кеш-памяти L2 и L3, как и обычный Ryzen 7 8700G со встроенной графикой RDNA 3 — 8 и 16 Мбайт соответственно. Помимо встроенной графики, у нового отключён встроенный ИИ-движок (NPU) Ryzen AI на архитектуре XDNA, тогда как у G-версии он работает.

Ryzen 5 8400F — это шестиядерный процессор с поддержкой 12 виртуальных потоков, работающий в диапазоне частот от 4,2 до 4,7 ГГц. Аналогично модели Ryzen 5 8600G он имеет 6 Мбайт кеш-памяти L2 и 16 Мбайт кеш-памяти L3. Новинка также не имеет ИИ-движка Ryzen AI.

Как сообщает портал VideoCardz, пока никто из OEM-производителей не предлагает данные процессоры.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Вечерний 3DNews
Каждый будний вечер мы рассылаем сводку новостей без белиберды и рекламы. Две минуты на чтение — и вы в курсе главных событий.
Материалы по теме
AMD сделает открытым больше ПО Radeon и расширит документацию к своим GPU
AMD представила встраиваемые процессоры Ryzen Embedded 8000 с мощным ИИ-ускорителем
AMD представила мобильные чипы Ryzen 5 7235H и Ryzen 7 7435H — оба без встроенной графики
Миллиардные убытки Intel — это плата за восстановление производства чипов в США, заявил глава компании
В процессорах Apple M1, M2 и M3 нашлась уязвимость, которую невозможно полностью устранить
Nikon надеется пристроить своё литографическое оборудование китайским производителям электромобилей
Рубрики: Новости Hardware, процессоры,
Теги: amd ryzen, ryzen 8000f, процессоры
amd ryzen, ryzen 8000f, процессоры
← В прошлое В будущее →
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...
Самые обсуждаемые публикации
«Яндекс» заявил, что победил Google в России на всех платформах 42
В Минпромторге захотели повысить пошлины на ввоз электроники в РФ — производители согласны, а продавцы нет 36
Производство российской электроники под угрозой — банки Китая начали блокировать оплату компонентов 23
Российские производители предложили запретить параллельный импорт смартфонов, планшетов и ноутбуков 22

© 1997—2024 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Партию мультитулов для хакеров Flipper Zero на $200 тыс. задержала таможня Германии и уничтожит её
Учёные создали транзисторы из воды — они откроют путь к процессорам с частотой больше 1 ТГц
«Выглядит очень впечатляюще»: энтузиасты добавили трассировку лучей в Half-Life 2 и Max Payne с помощью файлов Portal with RTX
Попытка запуска первой в мире метановой орбитальной ракеты «Чжуцюэ-2» Китаем потерпела неудачу, потеряно 14 спутников
Глава Binance заявил, что ситуация с выводом средств стабилизировалась, но предрёк платформе «ухабистое» будущее
«Похоже, выйдет на PS6»: Square Enix взволновала игроков, намекнув на сроки релиза третьей части ремейка Final Fantasy VII 4 ч.
Новая статья: «Смута» — смутная игра о Смутном времени. Рецензия 5 ч.
Подписка GTA+ от Rockstar подорожала впервые с запуска — и сразу до 40 % 5 ч.
Взломавшего две криптобиржи инженера по кибербезопасности приговорили к трём годам тюрьмы 5 ч.
Патчи раз в две недели и «большое дополнение»: разработчики «Смуты» раскрыли планы по улучшению игры 6 ч.
Сotype от МТС заняла второе место в рейтинге больших языковых моделей бенчмарка MERA 7 ч.
«Не всегда надо гнаться за новейшими трендами»: одиночные игры CD Projekt Red не станут жертвой мультиплеера 8 ч.
Актёры озвучения высказались об угрозе ИИ: «Я вижу лишь первые робкие попытки, и мне уже страшно» 8 ч.
Ubisoft начала отбирать The Crew у покупателей вслед за отключением серверов игры 9 ч.
Сэм Альтман занялся продвижением ChatGPT среди крупных корпоративных клиентов 9 ч.
«Роскосмос» потратит 600 млрд рублей на создание сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну и Марс 3 ч.
Коннекторы питания видеокарт GeForce RTX 4090 по-прежнему плавятся под нагрузкой — одна мастерская заменила 200 штук за месяц 3 ч.
Первая передача солнечной энергии с орбиты на Землю подтвердила перспективность платформы Калтеха 5 ч.
Dell сумела сократить сроки поставок ИИ-серверов, но теперь компания полагается не только на ускорители NVIDIA, но и на Intel Gaudi3 7 ч.
Представлена первая в мире карта памяти формата SD объёмом 4 Тбайт 8 ч.
ZTE представила смартфон Axon 60 Ultra cо спутниковой связью, но купить его вы никак не сможете 9 ч.
Asus представила первый в мире профессиональный 8K-монитор с Mini-LED 9 ч.
На орбиту выведен «Гагаринец» — прототип спутника для рекламы из космоса 12 ч.
Sierra Space показала «зонтик» для экспрес-доставки грузов с орбиты в любую точку Земли 12 ч.
MSI представила игровой монитор MAG 274URFW — 27 дюймов, 4K, 160Гц, USB-C и HDMI 2.1 всего за $345 12 ч.