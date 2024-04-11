Компания Microsoft анонсирует новые инструменты на базе искусственного интеллекта для операционной системы Windows на ежегодной конференции Build, которая состоится в мае. На это указывает программа предстоящего мероприятия, опубликованная на официальном сайте софтверного гиганта.



В начале года генеральный директор Microsoft Сатья Наделла (Satya Nadella) на встрече с аналитиками заявил, что 2024 год будет годом, когда «ИИ станет первоклассной частью каждого ПК», и программа майской конференции для разработчиков подтверждает это. Microsoft сообщила о значительном росте доходов, которые приносят пользователи ИИ-функций облачной платформы Azure, и компания намерена сохранить эту тенденцию, внедряя новые ИИ-инструменты для разработчиков.

Помимо гендиректора Microsoft во время основной презентации выступит новый глава подразделения Microsoft AI Мустафа Сулейман (Mustafa Suleyman) и другие руководители компании. Сулейман являлся соучредителем работающей в сфере ИИ компании DeepMind, которую в 2014 году купила Google. Он присоединился к Microsoft в прошлом месяце, перейдя из стартапа Inflection AI.

Помимо прочего, Microsoft представит новую функцию Advanced Paste, которая станет частью набора утилит PowerToys и будет функционировать на основе локальных ИИ-моделей без необходимости обмена данными с облачной платформой. Также известно, что софтверный гигант расскажет о новых ИИ-функциях, «которые позволят пользователям углубить взаимодействие с их цифровой жизнью в Windows». Разработчики будут иметь возможность интеграции этих функций в приложения для Windows.

Microsoft также стремится к тому, чтобы сделать проще процесс взаимодействия с платформой Azure. В рамках предстоящего мероприятия компания расскажет об улучшениях ИИ-бота Copilot, который доступен пользователям Azure. Ознакомиться с полной программной конференции можно на сайте компании.