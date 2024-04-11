Huawei представила элегантные беспроводные наушники FreeBuds Lipstick 2 с чехлом в форме тюбика помады

Помимо обновлённого ноутбука MateBook X Pro 2024 компания Huawei сегодня также представила новые беспроводные наушники FreeBuds Lipstick 2. Они выделяются футляром в форме тюбика губной помады, тогда как сами наушники обладают весьма футуристичным дизайном.

Зарядный чехол наушников FreeBuds Lipstick 2 имеет декоративную гравировку. К нему можно прикрепить ремешок, что сделает его похожим на крошечную элегантную сумочку.

Наушники FreeBuds Lipstick 2 имеют сертификат Hi-Res Audio Wireless, поддерживают кодеки L2HC и LDAC (до 990 Кбит/с, 24 бит/99 кГц) и могут воспроизводить звук с частотой от 16 Гц.

Для новинки заявляется защита IP54 от дождя и водных брызг, а также пыли. Полного заряда батареи хватит на 5 часов обычного использования и 3,5 часа с включённой системой активного шумоподавления. Пять минут в чехле-зарядке — и наушники проработают ещё 2 часа в режиме прослушивания музыки.

На Huawei FreeBuds Lipstick 2 уже принимаются предзаказы. Стоимость новинки составляет 1700 юаней ($235). Наушники предлагаются в цветах String White (белый чехол, серебряные наушники) и Phantom Black (чёрный чехол, красные наушники).