Huawei представила 980-граммовый ноутбук MateBook X Pro с чипом Intel Core Ultra 9 и мощной зарядкой

Компания Huawei представила обновлённый ноутбук Huawei MateBook X Pro 2024. Вес устройства составляет всего 980 граммов. Он примерно на 30 % легче прошлогодней модели MateBook X Pro. Кроме того, толщина новинки составляет всего 13,5 мм, что на 2 мм меньше, чем у модели 2023 года.

Несмотря на сократившиеся вес и толщину Huawei MateBook X Pro 2024 стал мощнее. В его основе предлагается процессор Intel Core Ultra 9 185H, который в целом на 60 % быстрее Core i7-1360P, использующегося в модели 2023 года. Кроме того, новый чип оснащён встроенной графикой Arc, которая вдвое быстрее, чем «встройка» Iris Xe в составе Core i7-1360P.

Huawei MateBook X Pro 2024 будет доступен в нескольких конфигурациях. Базовая модель предложит 16-ядерный процессор Core Ultra 7 155H с частотой до 4,8 ГГц, 16 Гбайт ОЗУ и SSD объёмом 1 Тбайт. В такой конфигурации лэптоп оценивается в 11 000 юаней ($1520). Выбор в пользу 32 Гбайт оперативной памяти увеличит стоимость на 1500 юаней ($207). В максимальной конфигурации с 16-ядерным Core Ultra 9 185H с частотой до 5,1 ГГц, 32 Гбайт ОЗУ и 2 Тбай SSD новинка обойдётся в 15 000 юаней ($2074). На MateBook X Pro 2024 уже принимаются предварительные заказы. Открытые продажи базовой конфигурации лэптопа начнутся с 18 апреля.

Как и раньше обновлённый Huawei MateBook X Pro 2024 предлагает 14,2-дюймовый дисплей. Однако IPS-экран теперь заменён на OLED с частотой до 120 Гц и яркостью 1000 кд/м2. Дисплей поддерживает 10-битную глубину цвета и обладает разрешением 3120 × 2080 пикселей. Экран мультитач, с поддержкой 10-пальцевого ввода, однако у ноутбука также имеется большой тачпад.

Процессоры Intel Core Ultra оснащены ИИ-ускорителями NPU. В случае с Huawei MateBook X Pro 2024 блок NPU отвечает за работу ИИ-модели Pangu AI, которая в числе прочего может генерировать субтитры в режиме реального времени, причём не только для видео, но также для видеозвонков, а также записывать заметки под диктовку.

Обновлённый Huawei MateBook X Pro получил батарею на 70 Вт·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт. С её помощью аккумулятор всего за 10 минут восполнит заряд на 3 часа работы.

В оснащение ноутбука вошли два интерфейса Thunderbolt 4 (USB-C). Заявляется поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3. Также имеется FHD-веб-камера, четыре микрофона и шесть динамиков. Huawei MateBook X Pro 2024 будет доступен в чёрном, белом и синем вариантах цвета корпуса.