«Несмотря на все проблемы, наш труд не был напрасен»: создатели «Смуты» отчитались о проделанной после релиза работе и пообещали улучшить производительность

Разработчики исторического ролевого боевика «Смута» из российской студии Cyberia Nova обратились к игрокам по поводу недавнего релиза и планов по улучшению проекта в ближайшем будущем.

Напомним, «Смута» дебютировала 4 апреля в скверном техническом состоянии: с тех пор создатели уже выпустили два небольших патча (ради первого приходилось заново скачивать всю игру) с несколькими исправлениями.

В «скором времени» выйдет ещё один небольшой патч, а «чуть позже» ожидается первое крупное обновление — в него войдут улучшение производительности и избавление от ряда технических проблем.

Разработчики отчитались, что за шесть прошедших с релиза дней получили 783 отчёта об ошибках через форму обратной связи, 368 обращений на электронную почту и множество отзывов — «в том числе с конструктивной критикой».

«Хотим сообщить, что команда продолжает работу над игрой и не собирается останавливаться на достигнутом, приняв во внимание и поступившие отзывы», — заверили создатели «Смуты».

Напоследок команда поблагодарила фанатов за интерес к игре: «Добрые пожелания и предложения по улучшениям, которые поступают от многих игроков, заставляют нас верить в то, что, несмотря на все проблемы, наш труд не был напрасен».

«Смута» доступна эксклюзивно в VK Play за 2015 рублей. Игра основывается на романе «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» и создавалась при финансовой (около 500 млн рублей) поддержке Института развития интернета.