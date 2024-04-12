TikTok тестирует виртуальных персонажей для рекламы — они могут отобрать доход у блогеров

TikTok рассматривает возможность добавления на платформу виртуальных рекламных персонажей (аватаров) на основе искусственного интеллекта, которые могут составить конкуренцию спонсорской рекламе в видеороликах обычных людей.

По замыслу TikTok, виртуальные аватары будет продвигать и продавать товары по сценариям и подсказкам рекламодателей и продавцов в TikTok Shop. По данным The Information, сотрудники компании тестировали управляемых искусственным интеллектом виртуальных персонажей и пришли к выводу, что технология пока не готова к запуску и привлекает клиентов слабее, чем обычные люди.

Многие «тиктокеры» зарабатывают на платформе, сотрудничая с известными брендами, особенно после того, как TikTok закрыла программу поддержки авторов. Понятно, что компания стремится заработать, однако ей придётся постараться откусить кусок пользовательского «пирога» так, чтобы не разозлить людей.